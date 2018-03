11. März 2018, 18:54 Uhr Kolumne "Neue Heimat" Gelungene Integration mit großem Lese-Spaß

Zur regelmäßigen Kolumne "Neue Heimat":

Hallo liebe "Neue Heimat"-Kolumnisten, ich habe die letzten drei Stunden mit diversen Eurer Beiträge verbracht, habe gelacht und die eine oder andere Träne verdrückt. Ich möchte euch Danke sagen dafür, dass Ihr eure Erlebnisse mit uns teilt. Danke dafür, dass eure Schilderungen so ungefiltert sind. Danke dafür, dass Ihr alle so offen seid. Und danke dafür, dass Ihr hier seid. Als Deutscher, der kein anderes Leben als das unbeschwerte kennt, ist es bei all der Fremdenfeindlichkeit aus den eigenen Reihen eine große Bestätigung, von Leuten zu hören, die sich so gut integrieren wie ihr. Ich selbst habe nie von Leuten gefordert, sich so gut zu integrieren - meine Haupt-Sorge gilt der Sicherheit anderer Menschen und ihrer Familien. Aber Eure Mutwilligkeit, sich mit unserer Kultur und Gesellschaft so intensiv zu befassen, hat mich sehr tief berührt. Ich wünsche mir jetzt umso mehr, dass wir Euch und allen Euren Landsleuten helfen können, damit die Welt etwas friedlicher sein kann. Wisset, dass wir euch gerne bei uns haben.

Benjamin Bartels, Rellingen