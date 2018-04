27. April 2018, 18:50 Uhr Knapp 40 Millionen Euro TU bekommt Zentrum für Quantentechnik

Die Technische Universität München erhält wohl ein weiteres Forschungszentrum in Garching: Der Wissenschaftsrat hat sich am Freitag für ein neues "Zentrum für Quantum Engineering" ausgesprochen, das teilten Universität und bayerisches Wissenschaftsministerium mit. In dem Forschungsbau, der knapp 40 Millionen Euro kosten und im Norden des Campus stehen soll, würden Physiker, Chemiker, Elektro- und Informationstechniker, Informatiker und Mathematiker an Quantentechnologien forschen und eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und praktischer Anwendung schlagen. Zuvor muss am 29. Juni noch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern zustimmen; bislang folgte sie stets den Empfehlungen des Wissenschaftsrats.