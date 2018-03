15. März 2018, 12:17 Uhr Kindertheater Den Göttern zum Dank

Das Festival "Dionysien" in der Musikhoschule will Kinder mit zahlreichen Stücken an die Ursprünge des Theaters heranführen.

Von Barbara Hordych

Zu den Höhepunkten der Athener "Dionysien" um 600 vor Christus gehörten neben den hymnenartigen Chorliedern, die zu Ehren des Gottes Dionysos vorgetragen wurden, die Wettstreite der Komödien- und Tragödiendichter. Die Sieger dieser Wettkämpfe kennt man noch heute, es sind Dichter wie Euripides, Aristophanes oder auch Platon.

"Mit unserem Dionysien-Festival wollen wir die Kinder an die moderne europäische Kultur heranführen, deren Wurzeln unter anderem in den Dionysien liegen", sagt Nadine Bolz. Gemeinsam mit gleichgesinnten Eltern gründete sie 2015 den Verein "Lichtesel", der im vergangenen Jahr erstmals die "Dionysien" veranstaltete. "Wir hatten gleich so viel Zuspruch, dass wir jetzt ein erweitertes Programm mit Musik, Gesang, Schauspiel und Puppentheater anbieten", sagt die gebürtige Russin, die in ihrer Heimat Germanistik studierte und seit neun Jahren mit ihrer Familie in München lebt. Bezuschusst wird der in Kooperation mit der Musikhochschule und mit der Ballett-Akademie durchgeführte "Marathon", in dem sich viele russische Migranten engagieren, vom Kulturreferat.

Das abwechslungsreiche Programm wird in deutscher und in russischer Sprache präsentiert. Zur Eröffnung im Carl-Orff-Auditorium erklingt ein interkulturelles Chorkonzert mit Volksliedern, gesungen von den Kinderchören der Schule für Chorkunst unter der Leitung von Maxim Matiuschenkov.

Zu den Höhepunkten zählen die eigens für München choreografierte Version des Balletts "Der Nussknacker" (11 Uhr) und die Theaterproduktion "Die Abenteuer des Vanja Datskij" (13 Uhr). Selbst aktiv werden können Kinder und Erwachsene in Workshops etwa für "Szenisches Fechten", in denen sie lernen, unfallfrei als Mantel- und Degenhelden zu agieren (16.30 Uhr).

Dionysien, So., 18. März, 10-19 Uhr, Musikhochschule, Luisenstraße 37A, mehr Infos hier.