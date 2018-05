2. Mai 2018, 16:22 Uhr Kindermuseum Konstruktives Vergnügen

Bei der "Mitmach-Maschine" sind Kinder die Erfinder. Zwischen Schrauben und Zahnrädern, Federn und Pedalen oder Laufrädern und Walzen werden sie im Kindermuseum selbst aktiv.

Von Barbara Hordych

Sie stellt nichts her, bietet aber umso mehr: für Augen, Ohren und zum Tasten, für die Lust an der Bewegung und für den Verstand zum Begreifen. Die neue Ausstellung "Mitmach-Maschine" im Kinder- und Jugendmuseum ist eine große begehbare Spiel-, Kunst- und Technikkonstruktion, die durch die Muskelkraft der Besucher in Gang gesetzt wird. Wenn sie kräftig in die Pedale treten, an Rädern kurbeln oder mit einem Schlitten hin und her gleiten, erwecken sie die teilweise fünf Meter hohe Maschine zum Leben.

Dabei darf es auch laut werden, beispielsweise wenn Schlägel auf eine Trommel hauen oder eine Drahthand die Gitarrensaiten zupft, es überall rappelt und rattert, klickert und klackert. Die Technik mit Zahnrädern, Riemen, Hebeln und Kolben ist gut sichtbar, so dass die Bewegungen nachvollzogen werden können. Etwa wenn auf einer Kullerbahn ein Ball die Schienen entlang flitzt, dazu Lichter aufflammen und Töne erklingen. Es finden sich Materialien zum Tasten, optische Illusionen oder gerade fertiggestellte Zeichentrickfilme.

Das Besondere daran ist, dass jedes Kind an der Maschine mitgestaltet. In verschiedenen Werkstätten entwickeln die jungen Besucher eigene kreative Ideen für einfache technische Aufgaben und setzen diese mit Unterstützung erfahrener Betreuer um. So ermöglicht die Ausstellungsinszenierung den Kindern einen ersten spielerischen Zugang zum Thema Mechanik.

Die Mitmach-Maschine ist eine Produktion von "Akki - Aktion und Kultur mit Kindern Düsseldorf", ergänzt durch Kreativstationen des Kinder- und Jugendmuseums München.

Die Mitmach-Maschine, ab 5 J., Sa., 5. Mai bis So., 9. Sep., Di. -Fr. 14 - 17 Uhr, Sa. und So. 10 - 17 Uhr, Kindermuseum, Arnulfstr. 3, 089/540464424