21. März 2018, 15:02 Uhr Kinderkino Waisenmaus mit Bärenfreund

Der Zeichentrickfilm "Ernest & Celestine" eröffnet die Osterfilmtage im Gasteig. Doch das Filmfest hat noch mehr für Kinder zu bieten.

Die kleine Waisenmaus Célestine lebt unter der Erde im Internat und lernt von klein auf, dass Bären die größten Feinde der Mäuse sind. Ob das stimmt, kann sie selbst herausfinden, als sie Ernest, den hungrigen Bären kennenlernt. Nach dem ersten Schreck werden die Zwei unzertrennlich. Doch das finden wiederum die anderen Mäuse ziemlich schrecklich.

Der Zeichentrickfilm Ernest & Celestine (2012) von Stéphane Aubier und Vincent Patar eröffnet am Samstag, 24. März, die "Osterfilmtage" im Gasteig. Bis zum 29. März zeigt der Verein "Filmstadt München" dort ein täglich wechselndes Programm, das Katrin Hoffmann, die auch das Kinderfilmfest München kuratiert, zusammengestellt hat.

So gibt es am Sonntag, 25. März, noch einmal die Gelegenheit, Detlev Bucks Familienfilm Hände weg von Mississippi (2007) zu sehen: Darin verbringt die zehnjährige Emma die Sommerferien wieder bei ihrer Großmutter Dolly (einfach famos: Katharina Thalbach) auf dem Land. Dort ist ihr Freund, der alte Klipperbusch, gestorben und hat ein Pferd namens Mississippi hinterlassen. Der Erbe will das Pferd dem Schlachter verkaufen - was Emma mit allen Mitteln verhindern will.

Osterfilmtage, Sa., 24., bis Do., 29. März, je 15 Uhr, Gasteig, Carl-Amery-Saal, Rosenheimer Straße 5,089/21837300, www.kinderkino-muenchen.de