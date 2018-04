19. April 2018, 12:33 Uhr Kinderflohmarkt Stöbern und handeln

Der Flohmarkt für die Kleinen an der Münchner Freiheit hat Saisonauftakt.

Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Handeln - auf dem Flohmarkt "Der kleine Münchner" sind die Standbetreiber die Kinder und Jugendlichen selbst. Seit Jahrzehnten ist der Flohmarkt an der Münchner Freiheit eine Institution in Schwabing. Rund 400 Stände werden in der Regel bei gutem Wetter angemeldet. Selbstverständlich von den Kindern selbst, und zwar am jeweiligen Veranstaltungsmorgen ab 8.30 Uhr am Organisationsstand.

So auch wieder beim Auftakt an diesem Samstag, 21. April. Es wird keine Standgebühr erhoben, allerdings gilt die Regel, dass die Ware überwiegend aus Spielsachen bestehen muss, die die Kinder selbst verkaufen und tauschen können. Für reine Kleidertische, wie sie Eltern oft am liebsten sind, um ausgemusterte Anziehsachen loszuwerden, gibt es auf dem Markt keinen Platz.

Denn Erwachsene sind beim "Kleinen Münchner" sowieso nur als Berater erlaubt. Etwa wenn es gilt, 50 Cent und drei Euro gegeneinander abzuwägen.

Der kleine Münchner, für Kinder von 7-14 Jahre, Samstag, 21. April, 8.30 bis 14 Uhr, Forum Münchner Freiheit, Infos unter 089/54 04 64 40