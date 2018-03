11. März 2018, 18:54 Uhr Katholiken im Erzbistum Laien sollen in Pfarreien stärker mitreden

Die neu gewählten Pfarrgemeinderäte sollen mutig die katholische Kirche mitgestalten. Das zumindest fordert der Vorsitzende des Diözesanrats für das Erzbistum, Hans Tremmel. Bei der Vollversammlung am Wochenende in Rosenheim betonte er, "dass wir uns ändern müssen, wenn wir bleiben wollen, was wir sind". Die Laiengremien, die es seit 50 Jahren in den deutschen Bistümern gibt, seien ein "Alleinstellungsmerkmal" in der Weltkirche. Man dürfe nicht zulassen, dass katholische Traditionalisten ihre Arbeit infrage stellten. Ähnlich sieht das Kardinal Reinhard Marx. "Wir brauchen motivierte Mitarbeiter und Priester", betonte der Erzbischof. Zugleich warnte er davor, Kirche und Religion schlechtzureden: "Ich kann das nicht haben, wenn das Jammern und Klagen das erste ist, was man hört." Kirche müsse "offen, neugierig, abenteuerlustig, suchend" sein und dürfe den Kontakt zu jungen Menschen nicht verlieren: "Nicht, um die Jugendlichen zu kriegen, sondern, um selber jung zu werden." Eine Aufweichung oder Abschaffung des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbruch lehnte er bei der Vollversammlung klar ab. "Abtreibung ist rechtswidrig, Werbung kann nicht in Frage kommen", sagte er.