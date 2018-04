8. April 2018, 18:50 Uhr Kammerspiele-Intendanz Lilienthal war der anregendste

Nun meldet sich auch zufriedenes Publikum zu Wort

"Der Unvollendete" und "Die schäumende Lust an der Uneigentlichkeit" vom 21. März, Leserbriefe "Traditionalisten jubeln, Moderne-Fans trauern", 26. März:

In der SZ ist bei der Causa Lilienthal am 21. März vom "unzufriedenen Publikum" und von "Lilienthals Scheitern in der Gunst des angestammten Publikums" zu lesen. Ich gehöre zu diesem "angestammten Publikum", bin seit 31 Jahren Abonnentin bei den Münchner Kammerspielen, aber weder von CSU-Politikern noch von der Presse je befragt worden und gänzlich anderer Meinung. Etliche interessante und hervorragende Intendanzen durfte ich in den 31 Jahren erleben - und jeder Wechsel war erst mal gewöhnungsbedürftig. Lilienthals Intendanz ist jedoch die lebendigste, vielfältigste und anregendste. In den letzten zwei Jahren habe ich nicht nur fulminantes und feines, überraschendes und beglückendes Theater gesehen, sondern auch ein Ensemble (!) mit starker Präsenz, schauspielerischen Glanzleistungen und spürbarem Teamgeist. Theater im besten Sinne! Denn: Theater ist keine Bewahranstalt, sondern beruht auf Erneuerung, Wandel, Veränderung. Wo, wenn nicht im Theater, sollen all die drängenden aktuellen Themen künstlerisch verhandelt werden? Die Jugend fühlt sich wieder angesprochen, denn endlich sieht man nicht nur uns alte Abonnenten im Publikum, sondern auch jede Menge junger Leute. Zählt das nicht? Die SZ selber hat mit ihren oft vorurteilsbeladenen, einseitigen Theaterkritiken sehr dazu beigetragen, Lilienthals Vorverurteilung zu zementieren. Ich wünschte den Herren Politikern aus der Münchner CSU-Fraktion genau die Offenheit, Toleranz und das künstlerische Gespür, die von den Kammerspielen zurzeit gelebt werden. Ich schäme mich für meine Stadt, die keinen Platz lässt in Münchens zentraler Spielstätte für künstlerischen Aufbruch und theatrale Wagnisse. Katharina Luidl, Stockdorf

Es ist zu eng in der Kammer

Schön, dass Herr Lilienthal sich für München interessiert und an Diskussionsrunden teilnimmt. Jedoch hat dies mit seiner eigentlichen Aufgabe wenig zu tun. Unter Frank Baumbauer, dem Intermezzo der Dramaturgen und auch unter Herrn Simons wurden teilweise höchst beeindruckende Inszenierungen auf die Bühne gebracht. Im deutschen Sprachraum waren die Kammerspiele - auch wegen ihrer Innovationskraft - eine bedeutsame (Sprach-)Bühne. Herr Lilienthal hatte offensichtlich andere Vorstellungen und Prioritäten. Nun gut, mit einem neuen Intendanten gibt es die Chance, neben jüngeren Besuchern auch die ehemaligen Abonnenten wieder zurückzugewinnen. Vorausgesetzt, das Management nimmt endlich vier Reihen aus dem Parkett, damit baldmöglichst ein angemessener Sitzkomfort auch für Menschen der Größe "1,80+" entsteht. Sonst wird ein neuer Intendant die Auslastung alleine nicht in gewünschte Höhen bringen. Manfred Metzger-Buschor, München