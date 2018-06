6. Juni 2018, 18:56 Uhr Kämmerer Wolowicz Ein Abschied und absurdes Theater

Kaum einer kennt die Feinheiten und Fallstricke im Ablauf einer Stadtratssitzung so gut wie SPD-Fraktionschef Alexander Reissl. Deshalb verwundert es nicht, dass ausgerechnet er am Mittwoch einen bisher der Allgemeinheit nicht bekannten Teil auf die Tagesordnung der Vollversammlung setzte - den Abschnitt S für Satire. In diesem sollen künftig Debatten geführt werden, die mangels Inhalt ausschließlich satirischen Charakter besitzen. Als erstes Thema führte Reissl den vorzeitigen Abschied von Kämmerer Ernst Wolowicz ein, der aus persönlichen Gründen am 31. Oktober ausscheiden möchte, vier Jahre vor Ende seiner Amtszeit. Dafür benötigt der SPD-Mann formal die Zustimmung des Stadtrats, die ihm FDP und Bayernpartei (BP) jedoch verweigerten. Die Oppositionspolitiker unterstellten, dass Kämmerer Wolowicz die Finanzpolitik seiner eigenen Partei und des Regierungspartners CSU nicht mehr länger ertragen oder verantworten könne oder wolle. "Sie verlassen das sinkende Schiff", sagte BP-Fraktionschef Johann Altmann. Angesichts jährlicher Rekordeinnahmen bei den Steuern und eines Schuldenstands von weit unter einer Milliarde Euro führte Reissl umgehend den Abschnitt Satire in die Tagesordnung ein. Den Kollegen von der Bayernpartei empfahl er, darin gleich einen Antrag zu stellen. Für ihren Wortbeitrag könnte sie vom Kulturreferat zweifellos einen Zuschuss für absurdes Theater erhalten.