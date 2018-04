16. April 2018, 18:57 Uhr Juryurteil Wettstreit vor Publikum

Zwei Jazz-Preise werden in München vergeben - auch wenn Vergleiche schwer fallen

Von Dirk Wagner

Sportler haben es leichter. Zeiten und Tore bestimmen den Sieger, objektive Größen also. Beim Wettstreit in den Künsten wird es komplizierter. Die Fachjury, die bei einem Musiker-Wettstreit die Sieger ermittelt, vergleicht nicht selten Äpfel mit Birnen, wenn nicht gar einen Schweinsbraten mit einer Schokoladensoße. So unterschiedlich geraten die Darbietungen, die auf beiden in München beheimateten Jazz-Wettbewerben zu beurteilen sind. Die Zuschauer, die solche Wettbewerbe dank der Popularität von Castingshows im Fernsehen nun auch in die Konzerte locken, genießen in jedem Fall ein vielseitiges Programm und dürfen sich also als die eigentlichen Sieger feiern.

Dass ihnen das auch bewusst ist, beweist der Andrang auf die seit zehn Jahren stattfindenden Sonntagsmatineen der BMW-Welt. Bei freiem Eintritt erlebt man dort im Wettbewerb internationale und regionale Jazzgrößen. Immerhin hat jeder einzelne Act hier bereits in einer "Blindfold"-Vorauswahl die Fachjury überzeugt. Bei solchen Verfahren werden nur Tondokumente potenzieller Kandidaten ausgewertet. Ohne weitere Informationen. Somit bestechen weder bekannte Namen noch die Herkunft der Musiker. Eine Besonderheit des BMW-Welt Jazz Awards ist zudem, dass er die Musik jedes Jahr nach anderen Themen sortiert. So wurde schon mal der Humor in der Jazz-Musik betrachtet, mal wurden von Schlagzeugern geführte Bands in den Fokus gerückt. Aktuell lautet das Jubiläumsthema "Jazz moves", bei dem es sowohl um die Tanzbarkeit als auch die stilistische Beweglichkeit geht, etwa in Richtung Techno wie bei dem Münchner Trio LBT. Die Mehrzahl der begeisterten Zuschauer, die deren Auftritt heuer feierten, hätten wahrscheinlich nie ein Techno-Konzert besucht. Nicht einmal wenn der Techno wie hier eine weitere Spielart des Jazz ist. Nach der letzten Matinee am 22. April spielen zwei Finalisten dann am 9. Juni im Auditorium der BMW-Welt das Abschlusskonzert.

Auch der vom Münchner Radiologen Andreas Heuck gegründete Förderverein Mucjazz verhilft dem Münchner Jazzleben mit einem bundesweiten Nachwuchswettbewerb für Musiker bis zu 27 Jahren in der Unterfahrt zu mehr Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit, die bei vergleichbaren Präsentationen neuer Musiker ohne Wettbewerb spürbar geringer erscheint. Seit 2014 schneidet der Bayerische Rundfunk die Konzerte der Finalisten mit. Das verleiht sowohl den jungen Musikern, die hier auf die Härte ihres späteren Berufslebens vorbereitet werden, als auch dem "Jungen Münchner Jazzpreis" mehr Resonanz. Vor allem aber gelingt es so, neue Jazz-Musiker in München vorzustellen und zu fördern. Der in beiden Wettbewerben ordentlich dotierte Preis ist da eigentlich nur ein lukrativer Zusatzgewinn.