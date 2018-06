8. Juni 2018, 16:25 Uhr Jüdische Geschichte Wie München vor 80 Jahren seine Synagoge verlor

Das architektonische Kunstwerk in der Herzog-Max-Straße war ein Zeichen dafür, dass Juden ein Teil der Gesellschaft waren. Doch dann deklarierten die Nazis die Synagoge als "Verkehrshindernis".

Der Komponist und Sänger Emanuel Kirschner, geboren 1857, war Oberkantor der Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße, ehe er 1926 in den Ruhestand trat. Am 8. Juni 1938 aber bittet ihn Alfred Neumeyer, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München, noch einmal in der Synagoge zu singen. Es würde das letzte Mal sein, denn am Morgen war Neumeyer mitgeteilt worden, dass der Prachtbau nahe der Maxburg am folgenden Tag abgerissen werde.

Der 81-jährige Kirschner soll beim Abschiedsgottesdienst den Schlussgesang vortragen. Er ist aus der Übung, er ist erschüttert, und dennoch kommt er dem Wunsch nach. Kirschner singt den 102. Psalm. Davon berichtet er in einem Brief: "Als ich 'mit gebrochenem Herzen' die Treppe zum Almemor hinanstieg, als ich zwar demütig, aber dennoch mit klarer Stimme die meinem Herzen entströmenden Worte zu sagen begann 'T'philloh l'oni ki jaatof' (Ein Gebet des Elenden, wenn er betrübt ist und seine Klage vor dem Ewigen ausschüttet) und tiefe Ergriffenheit in der die Synagoge füllenden Gemeinde auslöste, dankte ich meinem Schöpfer, der mir diese Widerstandskraft verlieh."

Erschütternde Szenen spielen sich ab. Die jüdische Gemeinde, deren Mitglieder seit der "Machtergreifung" Hitlers von den Nazis drangsaliert, gedemütigt, ausgegrenzt und beraubt werden, steht vor der unfassbaren Tatsache, dass ihre wichtigste Synagoge der NS-Terrorpolitik zum Opfer fällt. Viele Rabbiner aus dem ganzen Land nehmen an der Abschiedsfeier teil - eher zufällig. Eigentlich sind sie in der Stadt, weil gerade eine Versammlung des deutschen Rabbinerverbands in München tagt. Wie die jüdischen Bürger der Stadt nehmen sie Abschied von dem so bedeutenden Gotteshaus, gewiss in Angst, was da noch kommen würde. Kirschner schreibt: "Greise und Jünglinge drängten sich an die Träger der Thora heran, um mit herzzerreißenden Schluchzen die vertriebene Thora küssend zu empfangen. Das war wohl der ergreifendste Moment der improvisierten gottesdienstlichen Veranstaltung."

Das Novemberpogrom, die sogenannte Reichskristallnacht, zu der Joseph Goebbels am Abend des 9. November 1938 beim Treffen der "Alten Kämpfer" im Saal des Alten Rathauses leicht verklausuliert, aber unmissverständlich aufruft, erlebt Kirschner nicht mehr. Doch bleibt ihm nicht erspart, mit ansehen zu müssen, wie die Synagoge, in der er viele Jahre gewirkt hatte, dem Erdboden gleichgemacht wird. Auch seine Wohnung muss er mit seiner Frau räumen. Das alles ist zu viel für ihn. Kirschner stirbt am 28. September 1938.

Die Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße war ein halbes Jahrhundert lang der Mittelpunkt des religiösen und kulturellen Lebens der Münchner Juden; sie war nicht nur ein sakraler Ort, sondern auch einer, an dem Konzerte, Vorträge und dergleichen stattfanden. Am 14. Februar 1884 hatten die Bauarbeiten begonnen, nach knapp drei Jahren war das neoromanische Bauwerk fertiggestellt. Entworfen hatte es der Architekt Albert Schmidt, der unter anderem auch die Lukaskirche und den Löwenbräukeller konzipiert hatte.

Dieses Gebäude war nicht irgendein Gotteshaus, es war ein Symbol für das Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinde am Ende des 19. Jahrhunderts, die, für jedermann sichtbar, damit zeigte, dass sie zur Stadtgesellschaft gehörte - so zumindest schien es aus Sicht der Zeitgenossen. Schon der Standort im Herzen der Stadt signalisierte, dass die Zeiten vorbei sind, in denen die jüdische Gemeinde gezwungen war, eine Randexistenz zu führen.

König Ludwig II. hatte veranlasst, dass die Kultusgemeinde das begehrte Grundstück gegenüber der Maxburg für 348 000 Mark erhält. Darauf entstand ein architektonisches Juwel, das die Silhouette Münchens noch eindrucksvoller machte. Wer vom Lenbachplatz auf die Altstadt schaute, hatte gewissermaßen ein christlich-jüdisches Architekturensemble im Blickfeld: die Frauenkirche und die Hauptsynagoge. Die Errichtung eines neuen Gotteshauses war notwendig geworden, weil die jüdische Gemeinde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderte stetig wuchs.

Viele Juden zogen vom Land in die Städte, weil sie dort bessere Arbeitsmöglichkeiten fanden und auch ein besseres Leben erhofften. Um das Jahr 1880 lebten rund 4200 Juden in München, die alte, 1826 vollendete Synagoge an der Westenrieder Straße war längst zu klein geworden. Einen winzigen jüdische Betsaal hatte es wohl schon im 13. Jahrhundert gegeben, Ende des 14. Jahrhunderts besaßen die Münchner Juden eine bescheidene Synagoge in einer Gasse im Bereich des heutigen Marienhofs. Kontinuierlich entfalten konnte sich die jüdische Kultur in München aber kaum, immer wieder gab es Phasen, in denen Juden Opfer von Pogromen oder Vertreibungen wurden.