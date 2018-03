16. März 2018, 16:25 Uhr Jazz in München Hochgefühl im Keller

Jazzclub "Unterfahrt" in München, 2017 Konzert im Jazzclub "Unterfahrt" im "Kulturzentrum Einstein" in Haidhausen.

In 40 Jahren hat sich die Unterfahrt zu einem der führenden Jazzclubs in Europa entwickelt. Das Festprogramm unterstreicht den guten Ruf.

Von Oliver Hochkeppel

Wer in München an Jazz denkt, hat unweigerlich die Unterfahrt im Kopf. Seit 40 Jahren ist der Club das zweite Wohnzimmer der hiesigen Szene. Wobei das nicht ganz stimmt. Das ergab sich erst nach und nach, während der ersten, von 1978 bis 1998 dauernden Ära der alten Unterfahrt am Haidenauplatz. Ein kleiner Zirkel wildbewegter Freejazzer war es, der mit Fritz Otto, Herbert Straub und Mike Uitz an der Spitze ein verwinkeltes ehemaliges Eisenbahnerlokal übernommen hatte - samt eines Billardtischs auf der Bühne und des Namens, der in den Ohren englischsprachiger Menschen nicht sehr elegant klingt.

Ein gewürzkrautverhangenes Nischendasein entfaltete sich, in einer damals noch bunten Jazzclub-Landschaft mit dem international renommierten Domicile an der Spitze, dem Allotria als Hort der Traditionalisten und diversen Läden vom Nachtcafé bis zum Kleinen Rondell für die verschiedenen Geschmäcker.

Freilich machten schon damals Münchner Wohnungsnot und Preisniveau Livebühnen das Leben schwer. Auch in der Unterfahrt prallten schnell kreative Lust und wirtschaftliche Zwänge aufeinander. Um Förderung beantragen zu können, gründete man 1980, also zwei Jahre nach dem Club, den dazugehörigen Verein: den "Förderkreis Jazz und Malerei e.V.", der eine stabile Struktur schuf und zum Katalysator einer Professionalisierung wurde.

Zunächst unter der Ägide von Sepp Dachsel, dann mit Wirtin Lisl Geipel und dem mehr als 20 Jahre lang fungierenden Tandem Christiane Böhnke-Geisse und Michael Stückl wurde die Unterfahrt nicht nur zu einem professionellen Jazzclub, sondern zu einer der wichtigsten internationalen Adressen der Jazzwelt. Endgültig besiegelt wurde das 1998 mit dem Umzug in einen der Kellerräume der ehemaligen Unionsbrauerei in der Einsteinstraße. Nun hatte man adäquate Räumlichkeiten, und dank verschiedener Zuwendungen und dem eigenen organisatorischen Geschick nach und nach auch einen guten Flügel sowie eine - unlängst auf den modernsten Stand gebrachte - solide und hauptamtlich von Robert Huber betreute technische Ausstattung.

Seit Herbert Mandl und Walter Prijak sich ihrer annahmen, funktioniert sogar die Gastronomie. Ein in jeder Hinsicht geeigneter Rahmen also, um Stars aus aller Welt zu präsentieren. Und alle kamen und kommen sie, die Amerikaner ebenso wie die Skandinavier, die Größen aus der sich enorm entwickelnden heimischen und deutschsprachigen Szene ebenso wie die Ost- und Südeuropäer. Die namhaften Alten und die jungen Wilden, Etablierte (darunter Stars, die man normalerweise nicht mehr in Clubs erleben kann) und noch zu Entdeckende. Von ein paar Straßen weiter wie vom anderen Ende der Welt.

Ein Platzhirsch in der Szene

Denn schon vor dem Umzug war die Unterfahrt der Platzhirsch geworden, der - abgesehen von der Jazzbar Vogler und dem Nightclub im Bayerischen Hof - als einziger das große Club-Sterben überlebte. Und mehr noch: Dank der Kompetenz, des Idealismus und der Selbstausbeutung des Teams entwickelte sich die Unterfahrt zu einem der führenden Jazzclubs Europas. Selbst Downbeat, die legendäre amerikanische Jazz-Zeitschrift, rechnete die Unterfahrt schon bald nach der Jahrtausendwende unter die "100 Great Jazz Clubs of the World" und führt sie noch heute unter ihren "150 Leading Places".

Selbst in der Heimat gilt der Prophet zunehmend etwas: Vom Musikpreis der Landeshauptstadt München bis zum Echo Jazz wurden dem Club höchste Ehren zuteil, das Kulturreferat und andere Institutionen unterstützen ihn inzwischen kräftig. Man weiß, was man an der Unterfahrt hat: eben nicht nur das Wohnzimmer des Jazz, sondern eine unverzichtbare Institution, die den Ruf der Musikstadt München international mehrt.