1. Mai 2018, 18:51 Uhr 50 Jahre auf der Bühne Ergreifender Wohlklang

Von Dirk Wagner

Ungewöhnlich wandlungsfähig behauptet sich Mireille Mathieu in einem Video, das ihrem Auftritt im Deutschen Theater vorangestellt ist. Als Charlie Chaplin verkleidet ist sie darin zu sehen, als Punkerin oder als Arsene Lupin. Und eben als Mireille Mathieu samt der markanten Pagenfrisur in verschiedenen Abschnitten ihrer über 50-jährigen Karriere. Selbst eine Begegnung mit Papst Johannes Paul II. zeigt der kurze Film über den "Spatz von Avignon", was wunderbar zum ersten live dargebotenen Song des Abends passt. Darin beschwört die 71-jährige Sängerin nämlich, von einem 14-köpfigen Ensemble begleitet, dass man glauben muss.

Wobei Mathieu, die beinahe jährlich zum Wallfahrtsort Lourdes pilgert, keine Kreuze braucht, um ihren tiefen Glauben gegen andere Weltanschauungen zu behaupten. Vielmehr lässt sie auf einer musikalischen Ebene sogar unterschiedliche Anschauungen als gleichberechtigt gelten: den deutschen Schlager etwa, mit dem sie hierzulande in sämtlichen Fernsehshows präsent war. Und den französischen Chanson, der sie in ihrer Heimat als Nachfolgerin der großen Edith Piaf auszeichnete.

Letzteren zelebriert sie auch mal einzig vom Klavier begleitet, sowie mit kleinen, zerbrechlichen Streicher-Zäsuren. Und natürlich mit einem französischen Text, dessen Silben allein schon in ihrem stimmgewaltigen Vortrag einen so ergreifenden Wohlklang erfahren, dass er sich mitreißend über sämtliche Sprachgrenzen erhebt. Das hat freilich ein höheres Niveau als jene deutschen Schüttelreime, mit denen Mathieu den Sonntag in Avignon beschreibt, wo alle Mädchen von einem Kuss träumen. Oder den Schwerenöter Martin, dessen Liebe so schön war. Solche Zeilen aus der Feder des in München aufgewachsenen Schlagertexters Georg Buschor, der unter anderem auch für die Schwabinger Gisela schrieb, singt Mathieu aber mit derselben Hingabe wie Edith Piafs berühmtes Bekenntnis "Non, je ne regrette rien" (Ich bereue nichts).

Obwohl sie seit Jahrzehnten ein gleiches Äußeres pflegt, das der zu Beginn des Konzerts im Video demonstrierten Wandlungsfähigkeit zu widersprechen scheint, ist es letztlich ihr Gesang, der die Zuschauer noch immer so begeistert wie an jenem 21. November 1965, als die 19-Jährige als Gewinnerin eines Gesangswettbewerbs das französische Fernsehpublikum nachhaltig überraschte.