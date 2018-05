31. Mai 2018, 18:36 Uhr Italienischer Pasticciere "Die Deutschen machen es fetter"

Gianluca Marongiu über hiesige Konditoren, die größten Unterschiede zu seiner Heimat und die süßen Vorlieben der Münchner

Interview von Philipp Crone

Natürlich hat Gianluca Marongiu auch Torten. Aber eigentlich ist die italienische Konditorei-Kunst eine der kleinen Stückchen. Eine Pasticceria hat eine Auswahl von mehr als 50 verschiedenen Süßigkeiten, gefüllte Hörnchen oder Küchlein, kleines Gebäck, gefüllt oder belegt. Der 48-jährige Sizilianer Marongiu arbeitet seit 20 Jahren in Deutschland, seine Pasticceria "Lu e Lu" in Pasing beliefert in der Stadt bis zu 30 Cafés mit dem Süßkram, den man sich zu einem caffé oder cappuccino in seinem Heimatland abwiegen oder gleich auf Papptablets für zu Hause einpacken lässt. Bis zu 300 Kilogramm davon stellt er mit seinem Team täglich her. An einem sonnigen Nachmittag sitzt der Konditor in seinem Café in Bogenhausen und sinniert über die beiden Länder.

SZ: Herr Marongiu, wo liegt der Unterschied zwischen einem deutschen und einem italienischen Konditor?

Gianluca Marongiu: Die Deutschen machen es fetter, sie verwenden viel Butter und Sahne. Außerdem verwenden sie verhältnismäßig oft Alkohol. Italienische Teilchen sind dafür süßer, haben weniger Fett und sind meistens cremiger.

Aber in Deutschland wird doch auch Creme verwendet.

Das ist meist eher ein Pudding, ich meine die Crema, die auch in den Croissants verwendet wird, oder die Nutella-Creme, das sind Beispiele dafür.

Croissants unterscheiden sich auch?

Nein, ein deutsches und ein italienisches Croissant sind mehr oder weniger gleich.

Vor allem auch in der Größe. Die ist sonst durchaus unterschiedlich in den verschiedenen Süßspeisen-Kulturen.

Ein Hauptunterschied ist das. In Deutschland bekommst du normalerweise ein riesiges Tortenstück, während der Italiener sich stattdessen drei kleine Teilchen aussucht und somit mehr probiert. Die Auswahl ist ja auch viel größer.

Dafür hat der Bäcker in Italien oft nur ein Weißbrot, ein Vollkornbrot und ein Ciabatta im Angebot, während es hier Dutzende Varianten gibt.

Absolut richtig, das ist sehr übersichtlich, da sind uns die Deutschen weit voraus.

Wie ist bei den Süßwaren der Unterschied im Preis?

Nun, ein Tortenstück kostet hier doch meist so etwa 3,80 Euro und ein kleines Stück der Pasticceria bei mir 1,30 Euro.

Wer hat die beste Konditorei in Europa?

Schwer zu sagen. Die Schweizer sind bei den Schokoladen führend, obwohl Norditalien auch ganz klar Schoko-Weltklasse ist. Ich denke, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt, auch in Frankreich, insgesamt ist das Niveau überall hoch. Aber die Wertschätzung für das Konditoren-Handwerk, die ist in Italien deutlich höher als in Deutschland, habe ich das Gefühl.

Wie kommen Sie darauf?

Hier sind die Kollegen als Zuckerbäcker verrufen, das klingt ein wenig abwertend, finde ich. Bei uns ist der Pasticciere eine sehr angesehene Person.

Wer sind Ihre Kunden in München?

Am Anfang waren es zu 99 Prozent Italiener, mittlerweile kommen aber auch viele Deutsche und ändern ihre Gewohnheiten. Die bestellen dann eben auch drei kleine Teile. Und für Feiern kommen jetzt auch Großbestellungen wie in Italien, ein halbes Kilo oder ein ganzes oder eine Auswahl von 50 Teilchen.

München liegt ja nahe an Italien.

Es ist wirklich so, dass viele unsere Back-Gewohnheiten von ihren Aufenthalten in Italien kennen.

Was verkaufen Sie am meisten?

Die Biscotti di mandorla gehen sehr gut und Arragostini con crema, kleine Blätterteigröllchen mit Vanillecreme. In Zukunft geht der Trend wohl noch mehr zu glasierten Teilen, zu noch mehr verschiedenen Mousse-Varianten wie Erdbeere oder Pistazie.

In Italien geht der Trend aber auch zu tiefgefrorenen Teigwaren in Bars, die vor Ort nur aufgetaut werden, gerade Croissants.

Ja, die congelate nehmen immer mehr zu. Man muss sagen, dass diese industriell gefertigten Teile auch gar nicht schlecht sind. Aber es ist eben das Produkt eines Roboters, und man schmeckt den Unterschied doch eindeutig. Außerdem schmeckt dann eben immer alles gleich.

Soll es das nicht?

Ich finde es charmant, wenn ein Croissant in Nuancen anders schmeckt von einem Tag auf den anderen, weil man daran eben merkt, dass es Handarbeit ist. Das wundert mich schon auch in Deutschland ein wenig.

Was?

Dass alles gleich schmeckt. Egal, zu welchem Konditor ich gehe, mit ein paar wenigen Ausnahmen: Der Bienenstich oder die Erdbeertorte schmecken immer gleich.

Sie verkaufen selbst auch Torten, zumindest liegen welche in der Auslage.

Natürlich, ich habe erst zuletzt 45 Torten für Erstkommunion-Feiern verkauft. Aber auch bei den italienischen und deutschen Torten gibt es einen Unterschied.

Welchen?

Deutsche Torten sind meist gleich gebaut, rund und mit vorgezeichneten Stücken. Eine italienische Torte hat ganz verschiedene Formen, sie ist eher ein kleines Kunstwerk, eine Skulptur aus Süßigkeiten.

Derzeit verlangen die Kunden allerdings wohl eher nach Eis bei Ihnen.

Das stimmt. Winter ist die bessere Pasticceria-Zeit.

Gibt es etwas, wofür Sie die deutschen Konditoren bewundern?

Ja! Ich liebe den Stollen und vor allem die Nussschnecken, die können die Bäcker hier einfach wunderbar. Natürlich mit der Einschränkung, dass die mir immer zu groß sind. Ich teile die dann in drei Stücke und esse sie in drei Anläufen.