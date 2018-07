9. Juli 2018, 20:32 Uhr Isar-Flussbad in München "Es braucht nicht immer gleich eine Großinvestition"

Nah am Wasser gebaut: Das Flussbad Unterer Letten in Zürich kostet keinen Eintritt und ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet.

Silke Langenberg hat mit Studenten Modelle für ein Isarbad entworfen. Sie ist sicher, dass einfache Mittel reichen, um den Fluss zugänglicher zu machen

Interview von Thomas Anlauf

Mit Architekturstudenten der Hochschule München hat Silke Langenberg monatelang Modelle für ein Flussbad in der Isar entwickelt. Die Professorin für Bauen im Bestand, Denkmalpflege und Bauaufnahme an der Hochschule fasziniert die Idee eines Flussbads mitten in der Stadt.

Sie haben sich mit Studenten intensiv mit einem Isarflussbad beschäftigt. Wie realitätsnah waren die Lösungen denn?

Es gab eine ganze Bandbreite von Lösungen, etwa solche, die mit einem relativ kleinen Aufwand gebaut werden könnten und andere Konstruktionen, die aufwendiger, aber trotzdem realistisch ...