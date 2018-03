18. März 2018, 18:49 Uhr Interview mit Markus Söder Ego, Häme und Protzmaschinerie

Auch dessen Gegner frönen einer deutlichen Aussprache

"Jetzt gilt es durchzustarten" vom 16. März:

Floskeln und Tritte

Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen liefert Söder in diesem Interview ausschließlich das, was Sie ihm an einer Stelle vorhalten: ein Potpourri von Floskeln, und er erweist sich dabei als genau der mit allen Wassern gewaschene Polit-Profi, der es (nicht nur) in Bayern zu höchsten Weihen bringt. Angeblich schaut er "nie zurück, immer nach vorn" - aber wenn es ihm in den Kram passt, macht er das genaue Gegenteil, lobt seine bisherigen Leistungen über den grünen Klee und verweigert zum Beispiel die Auskunft über die Nachfolge im Parteivorsitz. In Punkto Ego und Häme nimmt es Söder sicherlich locker mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten George Bush senior auf. Der pflegte, wenn er ungeschoren aus einem Interview oder Streitgespräch herausgekommen war, das Fazit, pardon, "I kicked a very small ass!" zu ziehen. Man wüsste gern, wie das auf Söder-Fränkisch heißt. Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann, Berlin

Digital ist schuld

Ihre Feststellung, die CSU selbst wisse nicht, warum sie derzeit schwächelt, mag zutreffen. Der Hauptgrund ist aber durchaus erkennbar: Der Gegensatz zwischen konservativen, althergebrachten, heimatnahen Strukturen und dem Trend moderner Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist schwer überbrückbar. Deutliche Wege einer erfolgreichen Zusammenführung sind noch nicht erkennbar. Sie werden dauern...! Arnold Rump, Aumühle bei Hamburg

Endlich aufgewacht?

Unglaublich, mit welcher grenzenlosen Dreistigkeit die CSU und ihre obersten Repräsentanten ihre eigenen Versäumnisse als künftige Prioritäten benennen, wenn sie nach den vorrangigen Zielen für die Zukunft gefragt werden. So fordert Söder im SZ-Interview dringend Wohnungsbau. Wer hat ihn eigentlich dazu gezwungen, Zehntausende Wohnungen mitsamt der Baugesellschaft an Privat zu verhökern? Warum ist das Thema nun eines zum "Durchstarten"?

So fordert Söder mehr Pflegekräfte. Wer hat die CSU in der Vergangenheit daran gehindert, diese auszubilden und für deren anständige Bezahlung zu sorgen? - So fordert Söder schnelle Digitalisierung, genau wie die Frau Bär. Wer hat die CSU und diese "Innovationsgenies" in der Vergangenheit daran gehindert, in Bayern den Netzausbau zügiger zu realisieren und die Schulen besser mit Knowhow und Technik auszustatten?

"Endlich aufgewacht?", möchte man fragen. Wer regiert eigentlich in Bayern seit Jahrzehnten? Gerne würde ich dann noch die Bitte um weniger dreiste Angeberei nachschieben, wenn wir alle nicht seit Jahrzehnten erlebten, dass dieser Bitte von dieser Protzmaschinerie ganz gewiss nicht gefolgt wird. Alfred Münch, Olching