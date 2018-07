10. Juli 2018, 18:50 Uhr Internationaler Wettbewerb Drei Gänge zum Erfolg

Die 21-jährige Sandra Hofer vom Werneckhof tritt in Kuala Lumpur bei der Weltmeisterschaft der Köche an

Von Franz Kotteder

Deutschland hat doch tatsächlich Chancen auf den Weltmeistertitel: Mit so einer Aussage erntet man mittlerweile bei seinen Zuhörern eher ein genervtes Abwinken. Aber hier geht es ja ausnahmsweise nicht um eine Weltmeisterschaft in Russland, sondern um eine in Malaysia. Dort findet von diesem Dienstag an die "Global Young Chef Challenge" statt, die Weltmeisterschaft der Köche. München ist mit am Start - und zwar in Gestalt der 21-jährigen Sandra Hofer vom Werneckhof, die für den deutschen Verband der Köche teilnimmt. Seit September arbeitet sie im Team des Zwei-Sterne-Kochs Tohru Nakamura; erst war sie als Entremetière für die Zubereitung der Beilagen verantwortlich, jetzt ist sie für die Patîsserie zuständig - ohnehin ihr Lieblingsgebiet, wie sie sagt.

Im Unterschied zu manchen Kickern ist die junge Köchin mental topfit. "Ich bin sehr ehrgeizig und weiß ja, dass ich kochen kann", sagt sie mit einem leichten Lächeln, "da bin ich nicht besonders nervös. Schwache Nerven habe ich eigentlich nur bei der Siegerehrung. Da kann man mich wegschmeißen." Das wäre nun an diesem Samstag der Fall, denn dann werden die Sieger geehrt. Sandra Hofer wird dann eine anstrengende Woche hinter sich haben. Am vergangenen Samstag ist sie über Dubai nach Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias, geflogen und hatte dann etwas Zeit, den Jetlag zu verarbeiten. Und herauszufinden, wo es einige der Lebensmittel gibt, die sie für den Wettbewerb braucht. Dabei - und beim Kochen - geht ihr ein Student der Taylors University Culinary Academy von Kuala Lumpur zur Hand. Ansonsten wird sie allein auf sich gestellt sein. Am Mittwoch ist "Mise en place", das heißt: das Vorbereiten des Arbeitsplatzes, um die Arbeitsabläufe so zeitsparend wie möglich zu gestalten. Am Donnerstag muss sie innerhalb von drei Stunden ein dreigängiges Menü zubereiten, das von einer internationalen Jury bewertet wird. Tags darauf wird dann auf jeden Fall gefeiert - denn am Freitag wird sie 22 Jahre alt.

Wäre natürlich ein schönes, nachträgliches Geburtstagsgeschenk, wenn es am Samstag auch noch eine Auszeichnung gäbe. Aber Hofer weiß, dass das Feld der neun Mitbewerber stark ist, schließlich haben die sich in der Vorauswahl auf fünf verschiedenen Kontinenten durchgesetzt. Und es gibt Länder wie Norwegen, in denen gerade der Nachwuchs wesentlich mehr gefördert wird als in Deutschland, auch vom Staat. Dort wird die Teilnahme an Wettbewerben oft großzügig unterstützt, während es bei uns meistens eine Frage des persönlichen Engagements ist.

Das war bei Hofer aber offensichtlich immer schon groß. Geboren in Landshut, begann sie ihre Lehre im Gasthaus Stiller Lindum bei Dorfen. Dann hörte das Wirtsehepaar auf, der Sohn wollte das Gasthaus nicht weiterführen. Sandra Hofer suchte sich für das letzte halbe Jahr ihrer Lehre eine neue Stelle und landete in Camers Schlossrestaurant im Schloss Hohenkammer bei Freising. Bald nahm sie an Kochwettbewerben teil, wurde Mitglied der Jugendnationalmannschaft. Mit der gewann sie im Mai 2017 bereits die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Hongkong, zuvor war sie bereits im Oktober 2016 deutsche Jugendkochmeisterin geworden.

Bei der Vorauswahl zur Weltmeisterschaft vergangenen Herbst in Prag erreichte sie dann den ersten Platz für Mitteleuropa, zusammen mit ihrem Beikoch Michail Loukidis aus Gießen. Der durfte nun leider nicht mit nach Kuala Lumpur, dort muss sich Sandra Hofer also anders behelfen.

Im Unterschied zu anderen Wettbewerben, bei denen man erst kurz vorher erfährt, welche Lebensmittel verwendet werden, gibt es bei der "Global Challenge" eine umfangreiche Liste, die zu einem nicht geringen Teil aus Produkten der Sponsoren von Nestlé bis Dilmah-Tee besteht. Auch musste man die genaue Speisenfolge des Drei-Gang-Menüs vorab einreichen.

Klingt gut planbar, aber man kann immer noch genug falsch machen - bei der Vorbereitung, beim Kochen, beim Service und der Präsentation. Und wenn's der Jury dann nicht schmeckt, hat man Pech gehabt, denn der Geschmack des Gerichts macht allein schon 50 von 100 Punkten aus. Aber das war bei Hofer offenbar bisher noch nie ein Problem. So darf man ihr für Samstag wohl jede Menge schwacher Nerven wünschen.