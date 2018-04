6. April 2018, 18:50 Uhr International gesucht Drogenhändler festgenommen

Spezialeinsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben am Donnerstagnachmittag einen 38-jährigen montenegrinischen Staatsbürger in Gräfelfing festgenommen. Der 38-Jährige wurde in seinem Heimatland wegen Rauschgifthandels mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Zielfahndern des LKA gelang es, den Aufenthaltsort des Gesuchten zu ermitteln. Er wurde beim Verlassen seines Unterschlupfes festgenommen.