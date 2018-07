8. Juli 2018, 18:56 Uhr International agierende Bande Taschendiebe festgenommen

Drei offenbar international agierende Taschendiebe aus Chile hat die Münchner Polizei kurz nach ihrer jüngsten Tat erwischt. Sie hatten in einem Fischlokal am Viktualienmarkt einer 51-jährigen Visagistin aus München im Vorbeigehen die Geldbörse aus der offenen Handtasche gezogen. Als sie kurz darauf den Diebstahl bemerkte, sichtete die alarmierte Polizei die Videoaufzeichnungen des Lokals und nahm die Fahndung auf. Die drei mutmaßlichen Täter fanden Polizisten wenig später in einem italienischen Restaurant im Tal. In ihrem Pkw befand sich weitere Beute mit Geldbörsen, Ausweisen und Bargeld. Die Männer sind seit Mai in Deutschland und waren laut Polizei möglicherweise bereits in Italien, der Schweiz und in mehreren deutschen Städten auf Diebestour.