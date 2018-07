8. Juli 2018, 15:56 Uhr Innenstadt Radlnacht endet mit Autokorso

Zur neunten Münchner Radlnacht waren etwa 1000 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr gekommen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nutzte seinen Auftritt als Schirmherr für ein deutliches Bekenntnis zum Radverkehr.

Der SPD-Politiker plädierte unter anderem für den Bau von Radschnellwegen. Auch der "Kampf zwischen Radwegen, Parkplätzen und Fahrspuren" müsse öfter zugunsten der Radfahrer entschieden werden.

Von Franz Kotteder

Was die Zeiteinteilung anging, konnten die Münchner Kroaten äußerst zufrieden sein mit ihrer Fußballnationalmannschaft. Denn hätte die im Viertelfinale gegen Russland nicht eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen für ihren Sieg gebraucht, dann wären die Fans bei ihrem Autokorso durch die Innenstadt ziemlich bald im Stau stecken gestanden. Und dann ist so ein Autokorso ja nur noch eine matte Sache.

So aber trafen am Start- und Zielpunkt der neunten Münchner Radlnacht, dem Königsplatz, so langsam die letzten Nachzügler ein, als die ersten kroatischen Jubelschreie ertönten. Polizei und Ordner konnten die Strecke wieder freigeben, jetzt für eine ganz andere Form der Mobilität.

An die 16 000 Münchner waren es diesmal, die am Samstag die laue Sommernacht nutzten, um entspannt im Pulk durch die Stadt zu radeln - etwa 1000 mehr als im vergangenen Jahr. Vom Königsplatz über die Hackerbrücke und die Theresienwiese ging es zum Tierpark, von da aus über die Schönstraße, den Mariahilfplatz und durchs Lehel am Haus der Kunst vorbei durch den Tunnel am Altstadtring wieder zurück zum Königsplatz.

Die 16 Kilometer lange Strecke war dafür gut zweieinhalb Stunden lang gesperrt worden, nur Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr durften queren - und Trambahnen, für die dann jeweils Ordner mit weißblauen Bändern die Strecke kurzzeitig für die Radler sperrten.

Begonnen hatte die von der Stadt veranstaltete Radlnacht schon am strahlend-sonnigen Nachmittag gegen 17 Uhr auf dem Königsplatz. Auf der Bühne vor den Propyläen spielte die Band Endlich rudern, die ja eigentlich besser an die Tierparkbrücke gepasst hätte. Die Stadtwerke-Tochter M-Net machte die Fahrzeuge der Teilnehmer in ihrer Radlwaschanlage hübsch für die Ausflugsfahrt. Und die stolzen Besitzer zahlreich vertretener Unikate ließen ihre Vehikel bewundern. Da gab es Räder, die eher einer tiefergelegten Harley-Davidson ähnelten als einem Herrenfahrrad, malerisch gestylte Punks saßen auf bedrohlich wirkenden, stachelbewehrten, schwarzen Ungetümen mit Breitreifen. Auch ein fahrendes Soundsystem in Bierfassoptik war unterwegs. Ein paar Fahrradgangs mit einheitlichen Kutten samt Club-Emblem waren aufgebrochen, etwa die "Kettenkreuzer Bayern", die vereinzelt schon vor dem Start ihrem Vereinsmotto "Safe water - drink beer" folgten.

OB Reiter bekennt sich zum Radverkehr

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als Schirmherr der Radlnacht durfte gemeinsam mit Moderator Roman Röll vom Bayerischen Rundfunk die Gewinner der Kampagnen "Stadtradeln" und "Münchner Schulradeln" ehren, bei denen 5000 Münchner drei Wochen lang so viele Kilometer wie möglich radeln sollten. Beim Schulradeln siegte das Team vom Ludwigsgymnasium als "fahrradaktivste Schule" mit 183,4 Kilometer pro Teilnehmer, in der Einzelwertung gewann Nikolaus Heer mit 407,2 Kilometern. Damit er weiterradeln kann, bekam er nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen Gutschein über 500 Euro für ein neues Fahrrad.

Der Oberbürgermeister nutzte seinen Auftritt für ein deutliches Bekenntnis zum Radverkehr. München habe mit 18 Prozent Anteil am Gesamtverkehr die höchste Radverkehrsquote aller deutschen Städte: "Und das, obwohl es hier nicht ganz so einfach ist, Rad zu fahren." Es gebe aber noch sehr viel zu tun: "Wir müssen die nächsten Jahre mutiger werden." Reiter plädierte unter anderem für den Bau von Radschnellwegen und dafür, "sich beim Kampf zwischen Radwegen, Parkplätzen und Fahrspuren" öfter zugunsten der Radfahrer zu entscheiden. Schließlich gab er dann das Startsignal für die Radlnacht: "Genießt eineinhalb Stunden feine Anarchie, benutzt die freien Straßen."

Dem Aufruf folgten die 16 000 natürlich gerne, auch wenn sie zu Beginn (und später dann im Lehel) die breiten Hauptverkehrsstraßen erst einmal aus Autofahrerperspektive zu Stoßzeiten erlebten: Da standen sie nämlich im Stau, und es ging nur im Schritttempo voran. Doch bald löste sich der Knoten, und spätestens ab der Hackerbrücke stand Genussradeln auf dem Programm. Rote Ampeln wurden nach Münchner Radfahrersitte ignoriert, und das blieb an diesem Abend sogar strafzettelfrei. Kein Wunder, dass manche ins Schwärmen kamen und wildfremde Mitradler ansprachen: "Scho schee, gell?"

Hupkonzerte kroatischer Fans

Andere Münchner, die nicht mitradelten, beobachteten den Auftrieb staunend von ihren Wohnungen aus oder von den Wirtsgärten der Straßenlokale aus. Nur am Hackerkeller auf der Theresienhöhe und am Kiosk 1917 beim Tierpark hatte keiner einen Blick für die Radl-Armada übrig: Dort versammelten sich besonders viele Kroaten mit ihren rotweißkarierten Fahnen zum Public Viewing.

Und als die Radler schließlich auf den Königsplatz zurückkamen und vor den Propyläen eine Filmleinwand aufgebaut sahen, hofften manche, hier wenigstens das Elfmeterschießen noch zu sehen. Stattdessen gab es künstlerische Kurzfilme zu sehen, für den Strom sorgte eine Handvoll Freiwilliger, die in die Pedale traten und damit den Generator antrieben.

Den Fußballfans blieb der Blick aufs Handy. Spätestens, als die Hupkonzerte der rund 1000 kroatischen Fans einsetzten, die zum Feiern zur Leopoldstraße fuhren, war dann aber eh klar, wie das letzte Viertelfinalspiel ausgegangen war.