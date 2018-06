7. Juni 2018, 16:10 Uhr Innenstadt Betrunkener Amerikaner droht mit Spielzeugwaffe

Der geistige Verwirrte lief in Cowboy-Manier durch die Innenstadt. Er wurde festgenommen und in eine Psychiatrie eingeliefert.

Ein geistig verwirrter Mann ist am Mittwochvormittag mit einem Spielzeugrevolver im Holster durch die Innenstadt gelaufen und hat zahlreichen Passanten einen gehörigen Schrecken eingejagt. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, doch es dauerte eine Weile, bis die Einsatzkräfte den 43-jährigen US-Amerikaner aufspüren und festnehmen konnten. Mit knapp 1,6 Promille Alkohol im Blut wurde er erst auf die Polizeiwache gebracht und anschließend in eine Psychiatrie eingeliefert. Der Mann leide offenbar unter Wahnvorstellungen, hieß es aus dem Präsidium.

Die skurrile Geschichte begann bereits am Dienstagabend im Löwenbräukeller. Dort lernte der Mann einen 41 Jahre alten Berufssoldaten aus München kennen, berichtet die Polizei. Der Soldat nahm seinen neuen Freund mit zu sich nach Hause. Am nächsten Morgen, als der Münchner noch schlief, klaute der Amerikaner in der Wohnung eine Bundeswehrjacke, die Spielzeugwaffe und verschwand. Er lief eine Weile in Cowboy-Manier durch die Gegend und fragte dann eine im Auto sitzende Frau, auf wen sie denn warte. Als die 45-Jährige antwortete, er solle sie in Ruhe lassen, zückte er den Revolver und tat so, als schieße er in die Luft. Verängstigt rief die Frau die Polizei, der Mann ging davon. Kurz darauf wurde er festgenommen - und der Spielzeugrevolver sichergestellt.