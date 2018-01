9. Januar 2018, 18:58 Uhr Innen dicht, außen locker Wachstum nach Plan









Vor 125 Jahren entwickelte der Architekt Theodor Fischer ein Konzept für die Stadtentwicklung, das noch heute sichtbar ist

Von Thomas Anlauf

München platzt aus allen Nähten. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten verdoppelt sich die Einwohnerzahl, nur 13 Jahre später hat sie sich sogar fast verdreifacht - auf 600 400 im Jahr 1913. Das ausgehende 19. Jahrhundert bescherte München ein nie dagewesenes Wachstum. Die Industrialisierung und der Ausbau des Eisenbahnnetzes ließen die Hauptstadt boomen. 1877 wurde Sendling eingemeindet, 1890 kamen Neuhausen und Schwabing hinzu, 1892 war es Bogenhausen, 1899 Nymphenburg und schließlich im Jahr 1900 waren es Thalkirchen und Laim. Ein Masterplan musste her, damit München des Baubooms Herr wurde. Der damalige Stadtbaurat Wilhelm Rettig kannte da jemanden, den gerade mal 30 Jahre alten Architekten Theodor Fischer.

Der Stadtrat berief den gebürtigen Schweinfurter zum Leiter des neu gegründeten Stadterweiterungsbüros: Fischer sollte für München einen Generalbebauungsplan entwickeln. Vor 125 Jahren begann er mit seiner Mammutaufgabe, die er von 1893 bis 1901 bewältigte. In mehr als 400 Planungen gab er großen Teilen der Stadt ein Gesicht, das heute noch zu erkennen ist. Fischer konzentrierte sich vor allem auf Schwabing, Bogenhausen, Nymphenburg, Pasing, Laim, Sendling, Thalkirchen und Harlaching. Straßenzüge wurden nun nicht mehr starr geometrisch angelegt, sondern verwinkelt, wie in der Richard-Wagner-Straße hinter dem Lenbachhaus zu sehen, oder geschwungen, etwa in der Hohenzollern- oder der Dom-Pedro-Straße. Damit konnte er auf die bestehenden Besitzverhältnisse der Grundstückseigentümer eingehen und schuf zugleich eine städtebauliche Ästhetik, die typisch für München ist. Der von Fischer entwickelte mehrstufige Staffelbauplan, der bis 1979 als städtebauliches Leitbild für München diente, sah eine im Zentrum dichte und nach außen hin eine zunehmend lockere Bebauung vor.

Das Jubiläum 125 Jahre Münchner Stadtentwicklung hat das Planungsreferat zum Anlass für seine diesjährige Ausstellung "München weiterdenken" genommen, die an diesem Mittwoch in der Rathausgalerie eröffnet wird. Auch wenn Fischers Generalplan offiziell nicht mehr gilt, werden die Grundzüge des Städteplans oftmals noch angewandt. Allerdings stieß die Vorstellung von der dicht bebauten Innenstadt und den umliegenden Gartenstädten zunehmend an seine Grenzen. Fischer hatte in seinen Planungen weder mit Platzmangel zu kämpfen, noch mit Verkehrsproblemen, die der Stadtplanung zunehmend zu schaffen machen. Während sich die Experten weitgehend einig sind, dass in großen Neubaugebieten wie Freiham oder dem Münchner Nordosten leistungsstarke Verkehrsmittel wie U-Bahnen gebaut werden müssten, diskutiert der Stadtrat noch immer über Trambahnen in die künftigen Stadtrandgebiete.

Dabei war schon vor Jahrzehnten klar, dass die Weichen für den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gestellt werden mussten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschied sich der Stadtrat für einen relativ konservativen Wiederaufbau des zerstörten Münchens, den "Meitinger-Plan" des damaligen Stadtbaurats Karl Meitinger. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren stieg die Einwohnerzahl wegen des starken Zuzugs von Deutschen und Gastarbeitern wieder rasant an, es war der Aufbruch Münchens zur Millionenstadt. Unter dem 1960 gewählten Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel wurde 1963 ein Stadtentwicklungsplan erstellt, fast sechs Jahrzehnte nach Fischers Staffelbauordnung gab es erstmals ein modernes Leitbild für München. Das war auch dringend nötig. Der Autoverkehr nahm stetig zu, es gab konkrete Überlegungen zu einer autogerechten Stadt, in der dem Individualverkehr alles untergeordnet worden wäre. Auf der anderen Seite wurde der Bau der U- und S-Bahn forciert, die 1971 und 1972 ihren Betrieb aufnahmen. 1972 wurde zudem der Altstadtring fertiggestellt, im Gegenzug die Münchner Fußgängerzone eröffnet. Das Olympiagelände wiederum ist bis heute eine der wichtigsten Erholungsgebiete der immer dichter werdenden Millionen-Metropole.

Ausstellung Die Ausstellung "München weiterdenken - 125 Jahre Stadtentwicklung" des Planungsreferats wird an diesem Mittwoch, 10. Januar, um 18 Uhr in der Rathausgalerie am Marienplatz eröffnet. Sie kann bis 8. März täglich von 11 bis 19 Uhr besichtigt werden, der Eintritt ist kostenlos. Am 16. und 30. Januar sowie am 26. Februar und 6. März wird es von 19 Uhr an Vorträge von verschiedenen Referenten geben. Zudem bietet das Plantreff am 19. und 26. Januar, 2., 9. und 23. Februar sowie am 2. März von 17 bis 18 Uhr Führungen durch die Ausstellung an. Auch mehrere Stadtspaziergänge sind geplant, zum Beispiel zur Mobilität in der Innenstadt sowie zur Stadtsanierung in Berg am Laim. Eine Anmeldung zu den Spaziergängen ist unter plantreff@muenchen.de möglich. anl

1975 verabschiedete der Stadtrat einen neuen Entwicklungsplan. Nach dem Bau der "Entlastungsstadt" Neuperlach, das 1967 für 80 000 Menschen auf der grünen Wiese geplant war, ging es der Politik nun um eine "Stadt im Gleichgewicht" mit mehreren dezentralen Unterzentren, damit die Innenstadt entlastet wird. Sukzessive wurden in diesen Jahren auch die zum Teil heruntergekommenen Stadtteile saniert. 1983 wurde der letzte Stadtentwicklungsplan aufgelegt mit den Schwerpunkten Wohnen, öffentlicher Nahverkehr und Sicherung der Versorgung Münchens.

Seit 1998 gibt es die "Perspektive München", in der, auch im Dialog mit der Bevölkerung, Handlungskonzepte und räumliche Konzepte entwickelt werden. Ein weiteres Instrument ist die "Langfristige Siedlungsentwicklung" (Lasie), mit der auf den Engpass bei den Wohnbauflächen reagiert werden soll. Erst vor zwei Monaten fand in diesem Zusammenhang der zweite Zukunftskongress statt, in dem Oberbürgermeister Dieter Reiter mehr Mut für die weitere Stadtentwicklung forderte. "Wir dürfen den Wachstumsprozess nicht einfach geschehen lassen. Im Gegenteil: Wir stehen gegenüber künftigen Generationen in der Verantwortung, so vorausschauend zu planen, dass die Lebensqualität unserer Stadt nicht nur erhalten bleibt, sondern zukunftsfest weiterentwickelt wird", schrieb Reiter in einem Beitrag zum Kongress. Stadtbaurätin Elisabeth Merk schlägt dazu einen "Wachstumsvertrag" vor, an dem sich alle betroffenen Akteure beteiligen sollten: Grundstückseigentümer, Immobilienentwickler, Architekten, Planer und auch die Münchner selbst. "Wir brauchen neue Visionen", sagte Merk dazu in einem Interview.

Die Herausforderungen für München sind auch immens. Bis zum Jahr 2035 wird die Stadt voraussichtlich auf 1,85 Millionen Menschen anwachsen; die Zahl der Kinder zwischen zehn und 15 Jahren wird um ein Viertel zunehmen und es wird 60 000 Münchner mehr als heute geben, die älter als 65 Jahre alt sind. Es müssen Zehntausende Wohnungen gebaut, 35 000 Schul-, mehr als 6000 Kindergarten- und 5000 Krippenplätze geschaffen werden. Neue Stadtteile werden entstehen, die Mobilität in München wird sich komplett verändern. Eine Herausforderung, der wohl selbst ein genialer Städteplaner wie Theodor Fischer kaum gewachsen wäre.