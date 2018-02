15. Februar 2018, 18:55 Uhr In der Tür eingeklemmt Autofahrer schleift an Tankstelle Frau mit

Die Polizei fahndet nach einem rücksichtslosen Autofahrer, der am Dienstagnachmittag aus einer Aral-Tankstelle in der Ingolstädter Straße am Hart türmte, ohne die Rechnung zu bezahlen. Eine Angestellte, die das verhindern wollte, wurde mit dem Fuß in der Tür seines grauen Opel Tigra eingeklemmt und mitgeschleift. Sie erlitt Prellungen und Abschürfungen. Das Kennzeichen des etwa zehn Jahre alten Autos ist bekannt, aber gefälscht. Es lautet UL-W 7193. Der etwa 35 Jahre alte Fahrer hat dichte, dunkle, gewellte Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine Sonnenbrille mit schmalen Bügeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 089/29100.