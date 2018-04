13. April 2018, 18:55 Uhr In der Nacht zum Freitag Attacke mit Kunstblut

Mutmaßlich Neonazis verunstalten Hofgarten-Tempel

Von Martin Bernstein

Mit einer makabren Aktion haben mutmaßlich Neonazis versucht, die Werbetrommel für einen ihrer Aufmärsche zu rühren. In der Nacht zum Freitag besudelten sie den Hofgarten-Tempel mit Kunstblut und platzierten an einem der muschelförmigen Wasserbecken im Inneren eine blutbespritzte Puppe im Blaumann. Auf einem Schild wurde sie als "Deutscher Arbeiter - Opfer des Kapitals!" bezeichnet. Auch das Wasser der Brunnen im Tempel wurde mit roter Farbe eingefärbt. Hunderte gelbe Flugzettel, die im Hofgarten und im nördlich benachbarten Finanzgarten verstreut lagen, zeigten das Logo eines von Neonazis veranstalteten angeblichen "Arbeiterkampftags". Hinter dem "nationalen und sozialen Aktionsbündnis", das vor knapp zwei Wochen schon in Germering mit Flugblättern auf sich aufmerksam machen wollte, steht die Neonazi-Partei "Der dritte Weg". In diesen Kreisen vermutet der Münchner Staatsschutz auch die Urheber der Sudel-Attacke im Hofgarten.

Den Schaden am kunsthistorisch bedeutenden Renaissance-Tempel im Hofgarten beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Die Beamten vom Kommissariat 44, zuständig für die Bekämpfung rechter Kriminalität, ermitteln wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung (Telefon 089/ 2 91 00). Das Strafgesetzbuch ahndet Beschädigungen an öffentlichen Denkmälern mit Geldstrafen oder bis zu drei Jahren Haft. Mitglieder des vom früheren Rechtsterroristen Karl-Heinz S. geleiteten "Stützpunkts Oberbayern" des dritten Wegs gehen in jüngster Zeit immer wieder auf von ihnen sogenannte "nationale Streifen". Sie gerieren sich dabei, uniformiert in Jacken mit der Aufschrift "National. Revolutionär. Sozialistisch", als Bürgerwehr und behaupten, Kriminalität und Vandalismus stoppen zu wollen. S. war lange Zeit Dauergast bei "Pegida München" und trat dort auch als Redner auf.