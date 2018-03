12. März 2018, 18:55 Uhr Im Münchner Umland Flughafen baut für Mitarbeiter Wohnungen

Der Flughafen München steigt in den Bau und die Vermietung von Werkswohnungen ein. Von Juli an bietet er im Stadtteil Bogenhausen 46 Appartements für M itarbeiter an, wie Rudolf Strehle, Umlandbeauftragter der Betreibergesellschaft FMG, ankündigte. Das Gebäude habe ein Investor gebaut, die FMG miete es langfristig an. Vom Frühjahr 2019 an will der Flughafen weitere 135 Ein- und Zweibettzimmer in einem Gewerbegebiet in Hallbergmoos (Landkreis Freising) fertig haben. Langfristig will er 600 Wohneinheiten für Mitarbeiter der FMG, später auch deren Tochtergesellschaften anbieten, zu erschwinglichen Preisen, wie Strehle sagt. Gewinn wolle man damit keinen machen. Der Flughafen steht insbesondere in seinen Nachbarkommunen immer wieder in der Kritik: Er ziehe viele Arbeitsplätze an, was den Druck auf den Wohnungsmarkt in der Region zusätzlich verstärke. Im vergangenen Sommer hatte FMG-Chef Michael Kerkloh daraufhin die Pläne für den Werkswohnungsbau bekanntgegeben.