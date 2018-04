14. April 2018, 08:13 Uhr Holzkranich In diesem Frühstückscafé bekommen Sie problemlos einen Platz

Der Holzkranich ist inzwischen mehr als eine Bar, längst nicht so überfüllt wie die Frühstücks-Alternativen in der Maxvorstadt - und bietet für jeden Geschmack etwas.

Von Jacqueline Lang

Anfangs war der Holzkranich nur als Übergangslösung angedacht. Eine Bar, in der man zum Bier auch Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat bekommt. Mittlerweile ist der Holzkranich aber nicht nur als Bar eine feste Größe in der Maxvorstadt, sondern hat den Anspruch, als Restaurant mit gutbürgerlicher Küche wahrgenommen zu werden. Und nun eben auch als Frühstückscafé am Wochenende. Davon haben all jene etwas, denen Alternativen in der nahegelegenen Augusten- oder Türkenstraße zu überfüllt sind.

Was gibt es da und was kostet das?

Die Frühstückskarte im Holzkranich umfasst nur eine Seite, aber länger muss sie auch gar nicht sein. Es gibt Eierspeisen, Weißwürste und Waffeln, also für jeden Geschmack etwas. Rühreier mit einer Scheibe Brot und Butter bekommt man für 4,90 Euro, jede weitere Zutat, wie etwa Tomate, Feta, Schnittlauch, Schinken oder Zwiebeln kosten noch mal 50 Cent extra. Für ein bisschen Schnittlauch und Zwiebeln vielleicht ein wenig überteuert, für alle anderen Zutaten angemessen.

Obwohl der Holzkranich nicht unbedingt in der Kategorie Hipster-Café zu verorten ist, gibt es auch hier Avocado-Brot (5,20), das gerade überall zu finden ist - wenn auch ein bisschen anders interpretiert als andernorts: geröstetes Brot mit Avocado-Basilikum-Stampf, dazu ein Spiegelei. Das Wort Stampf trifft es zwar nicht ganz, denn eigentlich ist die Avocado nur in kleine Stückchen geschnitten, aber so schmeckt es auch besser. Das Brot ist jedoch nur für den kleinen Hunger zu empfehlen, oder in Kombination mit einem Müsli (6,90 Euro) mit knusprigen Honig-Nuss-Haferflocken, Früchten und Milch.

"Das Süße" Frühstück (5,90 Euro) besteht im Holzkranich aus Honig, Marmelade, Nutella und Butter mit einem Brotkorb, dazu gibt es noch ein weniger süßes (und hartgekochtes) Ei. "Das Herzhafte" (7,90 Euro) hat Käse und Wurst zu bieten, und wer sich nicht entscheiden kann, der nimmt einfach eine Kombination aus beidem für 8,90 Euro.

Natürlich darf auch "Das Bayerische" (7,90 Euro) in einem modernen Wirtshaus wie dem Holzkranich nicht fehlen: ein Paar Weißwürste mit süßem Senf, einer Brezn und Ayinger Weißbier. Wem das immer noch nicht deftig genug ist, für den steht "Das Englische" (7,80 Euro) auf der Karte: gebratener Speck, Würstchen, Rührei, Baked Beans, Toast.

Wer es richtig süß mag, bestellt heiße Waffeln (4,30 Euro) mit Sahne und wahlweise Nutella, Apfelmus, Bananen oder Heidelbeeren, oder einfach gleich Kuchen. Denn Cheesecake oder Schokotörtchen mit flüssigem Kern und reichlich Sahne (je 3,90 Euro) gibt's hier auch zum Frühstück.

Großer Wermutstropfen: Der Cappuccino (2,90 Euro) ist leider eher braun gefärbte Milch, als tatsächlich ein koffeinhaltiges Getränk. Dafür kostet der Espresso nur zwei Euro und der schwarze Kaffee 2,60 Euro.

Wer geht da hin?

Vor allem junge Pärchen, die morgens nicht ganz so viel Trubel mögen und vor der Tür noch einen Parkplatz finden wollen. Und junge Studenten mit ihren Eltern, die mit farbenfrohen Bowls und Smoothies sowieso nichts anfangen könnten. Dank seines Wohnzimmer-Charakters fällt es kaum jemandem schwer, sich im Holzkranich wohlzufühlen - weder spätabends bei schummrigem Licht und mit einem Drink in der Hand, noch am frühen Morgen, wenn man zu den Klängen von Lounge-Musik sein Müsli löffelt.

Wie viel Zeit bringt man mit?

Auch am Wochenende, wenn vor anderen Frühstückscafés die Menschen Schlange stehen, bekommt man im Holzkranich problemlos einen Platz. Man kann also nach einem morgendlichen Spaziergang durchs Viertel spontan einkehren. Wer ganz sicher gehen will, kann das Online-Formular ausfüllen und sich so einen Platz sichern. Dort kann man sogar angeben, wo man sitzen mag: oben auf der Empore oder doch lieber unten am Fenster.