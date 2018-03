19. März 2018, 18:54 Uhr Hoher Schaden "Nein, nein, da ist keiner"

Das Amtsgericht verhandelt einen dreisten Trickbetrug: Ein Mann soll sich als Wasserwerker ausgegeben und Senioren um fast 17 000 Euro geprellt haben

Von Susi Wimmer

Die Angst war monatelang ein ständiger Begleiter von Renate B. (Name geändert). Sie kroch hoch, wenn es an der Türe klingelte, sie fühlte sich verfolgt, und wenn die Nacht hereinbrach, konnte die Rentnerin nur mit dem Telefon neben ihrem Bett einschlafen. Jetzt allerdings steht ihrem Widersacher die Angst ins Gesicht geschrieben: Georg S., 25 Jahre alt, ist vor dem Amtsgericht angeklagt, weil er der heute 83-Jährigen mit einem Trick Bargeld und Schmuck im Wert von über 5000 Euro aus ihrer Wohnung gestohlen haben soll. S. soll einem bundesweit agierenden Familienclan angehören, der sich darauf spezialisiert hat, ältere Leute zu täuschen und um ihre Wertsachen zu bringen.

Es war Ende 2015, Anfang 2016, als laut Aussage einer Polizistin rund 80 Fälle von so genannten Wasserwerkern wie eine Welle über München und die Region schwappten. "Die müssen mich vorher ausspioniert haben", ist sich Renate B. sicher. Sie wohnt alleine in ihrer Zweifamilienhaushälfte in Garching, ist auf eine Gehhilfe angewiesen, ihr Ehemann ist schon lange tot. Von ihm geblieben sind ihr ein paar Schmuckstücke, die er ihr zum Hochzeitstag oder sonstigen feierlichen Anlässen geschenkt hatte. So wie der Saphirring mit 12 Brillanten oder eine geflochtene Goldkette. "Das ist ein Andenken an meinen Mann, das kann keiner ersetzen", sagt sie.

Die Frau mit den kurzen grauen Haaren war völlig arglos, als sie an einem Nachmittag im Oktober 2015 die Haustüre öffnete. "Nebenan war eine Baustelle", erzählt sie, und so wunderte sie sich nicht sonderlich, als ein Mann im Blaumann vor ihr stand. "Es wurde versehentlich ein Rohr angebohrt", erklärte der Fremde, und nun müsse man ihre Wasserleitungen überprüfen. Dazu ging er mit Renate B. in den Keller, drückte ihr einen Schraubenzieher in die Hand und sagte, sie müsse gegen das Rohr klopfen, er schaue oben nach dem Rechten. Selbst als Renate B. hörte, dass noch jemand ins Haus ging, beruhigte sie der Mann: "Nein, nein, da ist keiner". Der vermeintliche Handwerker verschwand und mit ihm etwa 900 Euro Bargeld, zwei Ringe und ein Armband. Was für sie besonders hart war: Am selben Tag wurde bei ihren Nachbarn eingebrochen. Die warfen der alleinstehenden Frau später vor, die Täter ins Haus gelassen zu haben - und sprachen zwei Jahre lang bis zu ihrem Auszug kein Wort mehr mit ihr.

Georg S., ein großer muskulöser Mann mit dunklen Augenringen, sitzt den ganzen Vormittag nur stumm auf der Anklagebank und hippelt nervös mit einem Fuß. Acht Fälle von versuchten und vollendeten Diebstählen wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, die lässt er über seinen Anwalt einräumen, behauptet aber, dass die Sachen nicht so wertvoll und die Bargeldbeträge nicht so hoch gewesen seien. Er sitzt seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft, und obwohl klar ist, dass er die Taten nicht alleine begangen hat, schweigt er auf die Frage nach Mittätern. Er hat allen Opfern einen Standard-Entschuldigungsbrief geschrieben, jeder gleichlautend, nur mit anderer Anrede; zum Beispiel an ein Ehepaar in Gräfelfing, beide älter als 90 Jahre, zwei Schwestern in München, eine Rentnerin in Altenerding. Staatsanwältin Nicole Gburek geht von einem Gesamtbeuteschaden in Höhe von knapp 17 000 Euro aus. Zwei der Opfer können nicht mehr befragt werden, sie sind mittlerweile verstorben.

Selbst als Renate B. ihre Aussage beendet hat, aufsteht und sich auf ihren Rollator stützt, kommt kein Wort der Entschuldigung über die Lippen von Georg S. Die Rentnerin sagt, dass sie ihre Angst jetzt wieder besser im Griff hat. Das Urteil wird am Mittwoch erwartet.