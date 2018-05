2. Mai 2018, 15:56 Uhr "Hörgang" in Neuhausen Worte drechseln und wechseln

Lesungen in der Drechslerei oder in der Porzellanmanufaktur: Beim Festival "Hörgang" lässt sich Neuhausen literarisch entdecken.

Von Antje Weber

Man stelle sich vor: In einer Drechslerei spricht ein Schriftsteller über reiche Investmentbanker. In einem Schrebergarten geht es um Stilblüten statt Salatköpfe. Und in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg steht die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel. Und all das an einem Abend: Am Samstag ist beim Festival Hörgang wieder einmal Gelegenheit, einen Münchner Stadtteil aus ungeahnter Perspektive zu erkunden.

In diesem Jahr hat das Team um Otger Holleschek mehr als 30 ungewöhnliche Orte in Neuhausen und Nymphenburg aufgetan - und schickt ebensoviele Schriftsteller und Musiker von einem Ort zum anderen. Jede Lesung dauert nur 20 Minuten, dann geht es weiter - nicht nur für die Mitwirkenden, sondern auch für die Zuhörer.

Ziel des Hörgangs ist eine Entdeckungsreise durch "urbane Topographien und literarische Topoi". Ziel ist, hinter wohlbekannten Fassaden das Unbekannte zu entdecken. Und dabei vielleicht auch literarische Entdeckungen zu machen, ob bei Benedict Wells oder Patricia Hempel, ob bei Finn Ole Heinrich oder der Autorengruppe Prosathek.

Im Idealfall entstehen in der Spannung zwischen Orten und Autoren besondere Momente. Was also wohl herauskommt, wenn Alexander Schimmelbusch in der Drechslerei liest und Thomas von Steinaecker in der Porzellanmanufaktur? Schwer vorstellbar - noch.

Hörgang in Neuhausen-Nymphenburg, Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, Infos/Reservierung: www.hoergang.com