31. Mai 2018, 18:36 Uhr Historische Fahrzeuge Alte Busse, neue Linie

Zum Start des City-Rings gibt es kostenlose Fahrten in Oldtimern

Oldtimer wie der Gelenkbus von MAN aus den Sechzigerjahren prägten über Jahre das Straßenbild, bis sie ausrangiert und oftmals verschrottet wurden. Der Omnibus-Club München (OCM) hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Vehikel zu erhalten, und hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe heute sehr seltener Busse gesammelt. Einer davon ist ein Gelenkbus des Typs "MAN/Göppel 890 UG M 16 A" aus dem Jahr 1965.

Am Sonntag, 3. Juni, wird der historische Bus von 11 bis 19 Uhr auf dem neuen City-Ring verkehren, in Abwechslung mit modernen Fahrzeugen. Die Mitfahrt ist kostenlos. Neben dem blauen MAN-Gelenkbus ist auch ein gelber Mercedes-Solobus, Baujahr 1961, aus Stuttgart am Start. Auch hier ist die Mitfahrt an diesem Sonntag kostenlos. Das MAN-Fahrzeug war der erste Gelenkbus-Typ in München. Das Modell mit der Wagen-Nummer 145 war bis 1976 bei den Stadtwerken im Einsatz. Nachdem er ausrangiert wurde, diente er, orange lackiert, als Linien- und Schulbus in der Nähe von Marburg/Lahn. 1989 kaufte der OCM den Bus und ließ diesen aufwendig restaurieren. Die Oldtimer-Fahrten veranstaltet die Münchner Verkehrsgesellschaft mit dem OCM angesichts der Eröffnung der neuen Ringbuslinie um die Innenstadt. Der Ringbus ersetzt die bestehenden Buslinien 148 und 150 und ergänzt die Linie 58, die bisher nur zwischen Hauptbahnhof und Silberhornstraße verkehrte. Jetzt fährt der 58er eine Runde um die Innenstadt, beginnt und endet am Hauptbahnhof und passiert Stationen aller U-Bahnlinien sowie - am Ostbahnhof - der S-Bahn. In der Gegenrichtung trägt er die Liniennummer 68. Details zur Ring-Linie gibt es unter mvg.de/cityring.