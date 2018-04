15. April 2018, 18:54 Uhr Hilfe vor Ort Notfalleinsatz ohne Blaulicht

Amöna Woyde fährt mit ihren Kollegen zu psychisch kranken Menschen, denen am Telefon nicht zu helfen ist. Vor allem in manischen Phasen brauchen die Patienten den direkten Kontakt

Von Sven Loerzer

Ein Blaulicht hat der Dienstwagen von Amöna Woyde nicht, obwohl Eile geboten ist. "Wenn wir im Einsatz sind, bekommen wir geballtes Leid erzählt. Es ist unfassbar, was Menschen aushalten können an heftigen Problemlagen." Das Auto verrät auch nicht, in welchem Auftrag Woyde und ihr Kollege als eines von zwei Teams in München und dem Landkreis unterwegs ist. "Wir gehen an den Ort der Krise", sagt Woyde, die dabei keine Dienstkleidung trägt. Denn es geht beim Einsatz auch darum, unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Um es Menschen, die in eine seelische Krise geraten sind, leichter zu machen, Hilfe anzunehmen. Gerade in kleinen Gemeinden würde sich wohl schnell unter Nachbarn rumsprechen, wenn vor einem Haus ein Auto mit der Aufschrift "Krisendienst Psychiatrie" stehen würde.

Woyde arbeitet hauptsächlich als Gebietskoordinatorin für den Krisendienst beim Projekteverein der Münchner Arbeiterwohlfahrt. Sie ist aber auch regelmäßig mit dem mobilen Einsatzteam unterwegs, weil Menschen, die beim Krisendienst Psychiatrie angerufen haben, mehr brauchen als eine telefonische Beratung oder die Weitervermittlung an geeignete Hilfen. Reicht das nicht aus, kümmern sich mit Einverständnis der Betroffenen die regional zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienste tagsüber um die persönliche Krisenintervention. Danach, unter der Woche von 16 bis 21 Uhr, sowie am Wochenende und an Feiertagen von 13 bis 21 Uhr sind die mobilen Krisenteams unterwegs.

Meist ist das der Fall, wenn Anrufer "gar nicht mehr wissen, wie sie mit Realität umgehen sollen". Zum Beispiel bei einer Frau, die manisch war: "Die Frau war nicht behandlungsbereit", sagt Amöna Woyde. Beim Einsatz in der Wohnung "konnten wir ihr Vertrauen gewinnen". Die Frau versprach schließlich, am nächsten Tag zum Psychiater zu gehen. Woyde fuhr auch zu der Tochter, die anrief, weil die Mutter nichts mehr gegessen und getrunken hatte. Nach einem längeren Gespräch hat die psychisch kranke Frau eingewilligt, "dass sie mit uns ins Krankenhaus fährt". Weil Lebensgefahr bestand, hätte ihr sonst eine Zwangseinweisung in die Klinik mit Polizeieinsatz gedroht.

Im Schnitt dauert der Kontakt mit den Klienten 100 Minuten, die zwei Münchner Teams werden fast täglich zu einem Einsatz gerufen. "Wir bringen so viel Zeit mit, wie wir brauchen", sagt Amöna Woyde. "Mein längster Einsatz hat fünfeinhalb Stunden gedauert." Der begann an einer Tankstelle, der Bekannte einer manischen Klientin, die gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt war, hatte angerufen. Die Frau hatte das Lithium-Präparat, das sie wegen der manischen Phasen einnehmen musste, abgesetzt. Zusammen mit dem Bekannten konnte das Team in die Wohnung fahren, um dort weiter mit der Frau zu reden. "Wir haben nach Rücksprache mit einem Facharzt erreicht, dass sie ihre Medikation wieder nimmt", sagt Amöna Woyde. "Sie wollte uns nicht wieder gehen lassen, weil sie nicht wisse, was weiter noch passiert." Schließlich habe man vereinbart, dass jeden Tag ein Team hinfährt und sie dann ihr Medikament einnimmt: "Nach einer Woche hat sie sich dann zum ersten Mal in ihrem Leben dazu entschieden, freiwillig in eine Klinik zu gehen." Auch für den Krisendienst war das ein großer Erfolg: "Die Frau hat uns erzählt, dass sie noch nie ohne Zwang in die Klinik gekommen ist. Das letzte Mal habe man sogar fünf Polizisten gebraucht, um sie festzuhalten."

Denn in manischen Phasen glauben Betroffene "alles zu können", das kann sehr kreativ, aber auch zerstörerisch sein, wie bei einer Frau, die ihre Wohnung verwüstet und das Mobiliar zertrümmert hat. "Wenn sie wieder herunterkommen, herrscht dann viel Scham." Denn in der manischen Phase geben Betroffene mitunter so viel Geld aus, dass sie sich ruinieren, oder verhalten sich in einer Weise promiskuitiv, die ihnen dann später furchtbar peinlich ist. Häufig geraten Menschen in die Krise, weil sie Medikamente ohne Rücksprache mit dem Arzt absetzen. "Da kommt es fast immer zum Rückfall", sagt Woyde, die das Verhalten dennoch verstehen kann: "Sonst nimmt man Medikamente meist so lang, bis man gesund ist, dann ist es gut und man hört damit auf."

Ein Kriseneinsatz kann natürlich längerfristige Hilfe nicht ersetzen, wenn sich viele Probleme angesammelt haben. "Wir filtern heraus, was wir bearbeiten können, um Menschen wieder handlungsfähig zu machen." Damit sie dann ihren Weg aus der Krise finden.