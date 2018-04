23. April 2018, 18:49 Uhr Herausforderung für Pendler Weite Umwege für Zugfahrer

Die alte Unterführung in Lohhof ist bereits geschlossen.

Am Besucherpark des Flughafens kommen Fahrgäste durch die Überführung vom Bus zur S-Bahn.

Der Bahnhof in Unterschleißheim ist für Menschen mit Behinderungen oft nur mit Hilfe zu benutzen. Bis April 2019 wird der Bahnhof nun, wie auch die Station in Lohhof, barrierefrei gestaltet. Immerhin sollen schon im September dieses Jahres die Bahnsteige auf gleicher Höhe mit den Zugtüren sein.

Im Sommer ist die Bahnstrecke zwischen Freising und Feldmoching komplett gesperrt. Kunden müssen gut planen

Von Andreas Schubert

Viele Fahrgäste fürchten ein Chaos. Die Bahn dagegen sieht "keinen Grund zur Hysterie", wie ein Sprecher dies nennt. Fest steht: Wenn in den Sommerferien die Bahnstrecke zwischen Freising und Feldmoching komplett sechs Wochen lang gesperrt ist, müssen sich die Bahnkunden teils auf erheblich längere Fahrzeiten einstellen müssen. Vom 28. Juli bis 10. September fährt die Bahn ein Notprogramm mit Schienenersatzverkehr und geänderten Fahrplänen. Am Montag hat die Bahn bei einer "rollenden Pressekonferenz" neue Details zu den Bauarbeiten vorgestellt, die insgesamt 60 Millionen Euro kosten. Ein Überblick.

Wo und was wird gebaut?

Auf 33 Kilometern Länge erneuert die Bahn Gleise und sechs Weichen zwischen Freising und Feldmoching sowie zwischen dem Flughafen-Besucherpark und dem Bahnhof Neufahrn. Dabei werden 61 000 Schwellen und 42 000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Zudem werden die Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof barrierefrei umgebaut. Sie erhalten neue Unterführungen, Aufzüge und Rampen für Rollstuhlfahrer, die Bahnsteige werden von 76 auf 96 Zentimeter erhöht, die Stolperfallen beim Ein- und Aussteigen sollen so entfallen. Außerdem nimmt die Bahn die neue Neufahrner Kurve ans Netz. Sie ermöglicht vom Ende des Jahres an direkte Verbindungen von Ostbayern an den Flughafen. Von Regensburg soll eine Fahrt mit dem überregionalen Flughafenexpress "Üfex" zum Airport eineinviertel Stunden dauern. Noch ist nicht entschieden, ob die Bahn diesen Auftrag überhaupt bekommt. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat den Üfex ausgeschrieben, noch läuft diese Ausschreibung. Sollte die Bahn den Auftrag bekommen, gilt dies lediglich bis zum Jahr 2022. Dann wird neu ausgeschrieben.

Der Grund für die Sperre

Die Bahn will die Bauarbeiten zügig abwickeln, das geht nur mit einer Vollsperre, wie Maya Schuhmann, Projektingenieurin bei der DB Netz, erklärt. Liefe der Betrieb weiter, würden die Arbeiten nicht sechs, sondern 25 Wochen dauern, inklusive Einschränkungen wie langsame Fahrten und Sperrungen an Wochenenden. In den Sommerferien sind auf der Strecke deutlich weniger Fahrgäste unterwegs, weshalb die Sperre verkraftbar sei. Dennoch trifft es rund 50 000 Pendler. Eingerechnet seien auch Fahrgäste, die zum Beispiel von Feldmoching nach Oberschleißheim pendeln.

Das Ersatzprogramm

Zwischen Feldmoching und Freising sowie zwischen Feldmoching und Flughafen fahren Ersatzbusse, die in der Hauptverkehrszeit zwischen Feldmoching und Lohhof verstärkt werden. Die S-Bahnlinie S 1 startet in Feldmoching Richtung Münchner Innenstadt. Vom Leuchtenbergring fährt sie auf der Strecke der S 8 ohne Halt in Daglfing, Englschalking und Johanneskirchen weiter zum Flughafen. Die Linie verkehrt zwischen 6 und 23 Uhr alle 20 Minuten. Zusammen mit der S 8 entsteht so ein Zehn-Minuten-Takt zum Flughafen.

Kunden, die mit Regionalzügen etwa aus Regensburg oder Passau über Landshut nach München wollen, müssen in Freising umsteigen. Hier stehen sowohl Busse zur Verfügung als auch S-Bahn-Züge; über Neufahrn und den Flughafen geht es auf der Strecke der S 8 ohne Umsteigen nach München. Die Verbindung ist möglich, da während der Arbeiten Gleise für einen Notbetrieb befahrbar bleiben. Die Züge fahren in der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr alle 30 Minuten, ansonsten tagsüber stündlich. Zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr morgens ist dieser Zugbetrieb allerdings nicht möglich. Hier bleibt nur der Schienenersatzverkehr (SEV) zum Flughafen-Besucherpark, der ganztägig bis Betriebsschluss und ab Freising alle zehn Minuten verkehrt. Etwa 50 bis 60 Busse sollen täglich im Einsatz sein. Die Reisezeit für Fahrgäste der Regionalzüge verlängert sich um etwa 70 Minuten. Zusätzlich stellt die Bahn am Besucherpark Kunden mit Abo Parkplätze zur Verfügung. Das sind derzeit 50; werde der Bedarf höher, werde man dafür sorgen, dass genügend Parkplätze, die vor allem für Kunden aus Niederbayern interessant sein dürften, zur Verfügung stehen. Die Reisezeit von Freising nach München wird sich, wenn alles optimal läuft, auf eine knappe Stunde erhöhen.

Brauchen Pendler neue Tickets?

Wer von Freising mit einer Dauerfahrkarte nach München pendelt, der braucht derzeit ein Ticket für zwölf Ringe. Der Flughafen liegt bereits im Bereich von Ring 13. Diesen Umweg dürfen die Pendler dennoch nutzen, ohne eine neue Fahrkarte kaufen zu müssen. Die Bahn wird in Bahnhöfen demnächst Flyer verteilen, auf denen über die Fahrplanänderungen informiert wird. Schlau ist auch ein Blick ins Internet: Unter bahn.de/sommerbaustelle finden sich Tipps, wie man vorwärts kommt - trotz Sperre.