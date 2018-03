15. März 2018, 18:55 Uhr Heimaufsicht Pflegemängel im Seniorenzentrum

Zu Missständen in der Pflege ist es offenbar im Seniorenzentrum Unterföhring gekommen. Das belegen ein nicht öffentliches Schreiben des Seniorenbeirats der Gemeinde Unterföhring und ein Prüfbericht der Heimaufsicht des Landkreises München. Eine Bewohnerin soll demnach in ihren eigenen Fäkalien gelegen haben, ein anderer Bewohner soll über eine Woche lang nicht gewaschen worden sein. In vier Fällen kam es offenbar zu Falschmedikationen. Eine mikrobiologische Untersuchung aus dem Jahr 2016 beweist, dass Sanitäranlagen des Seniorenzentrums stark mit Legionellen belastet waren. Legionellen können eine lebensgefährliche Lungenentzündung auslösen und sind vor allem für alte Menschen gefährlich. Beschwerden sollen laut Schreiben des Seniorenbeirats konsequent unterdrückt worden sein. Auch auf Angehörige sollen Pfleger Druck ausgeübt haben, so dass sie sich nicht mehr trauten, weitere Beschwerden vorzubringen. Die Probleme im Seniorenzentrum sind inzwischen auch Thema im Unterföhringer Gemeinderat. Zukünftig sollen Verwaltung, Heimleitung, Heimaufsicht und Heimeirat in regelmäßigen Austausch treten, kündigte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer an.