16. März 2018, 18:57 Uhr Hauptbahnhof Stufenweise erneuert

Stadtwerke tauschen weitere U-Bahn-Rolltreppen aus

Die Stadtwerke (SWM) erneuern in diesem Jahr weitere Rolltreppen im U-Bahnhof Hauptbahnhof. Der Austausch betrifft vier Anlagen in der U4/U5-Station unter der Bayerstraße. Von diesem Montag, 19. März, bis Mitte April wird zunächst die Rolltreppe erneuert, die vom Sperrengeschoss der U4/U5 Richtung DB-Haupthalle führt. Im Laufe des Jahres werden dann drei weitere Rolltreppen altersbedingt ersetzt. Die genaue Lage der Rolltreppen und ihr aktueller Betriebszustand sind im Internet unter www.mvg-zoom.de und in der App "MVG Fahrinfo München" abrufbar. Bis Ende dieses Jahres tauschen die SWM unter anderem auch in den Stationen Heimeranplatz, Lehel, Marienplatz, Studentenstadt, Obersendling, Scheidplatz, Ostbahnhof, Arabellapark und Richard-Strauss-Straße Rolltreppen - die im Fachjargon eigentlich Fahrtreppen heißen - aus. Bis Ende 2019 sollen dann im Rahmen dieses "dritten Austauschprogramms" 125 Anlagen erneuert sein. Die SWM zählen nach eigenen Angaben zu den größten Rolltreppen-Betreibern in Deutschland. Aktuell sind 770 Rolltreppen mit mehr als 69 000 Stufen und einer gesamten Förderhöhe von mehr als 5000 Metern in Betrieb. Eine Stufe fahre in ihrem Leben rund 350 000 Kilometer, also fast bis zum Mond.