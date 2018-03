27. März 2018, 19:02 Uhr Hauptbahnhof Hotelgäste finden Schwerverletzten

Die Polizei geht einem mysteriösen Fall nach, bei dem sie bislang nicht weiß, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt. In der Nacht auf Donnerstag fanden Hotelgäste kurz nach Mitternacht einen schwer verletzten Mann, der vor der Buri's Bar am Hauptbahnhof auf der Arnulfstraße lag, berichtet das Präsidium. Ein Nachtportier alarmierte den Rettungsdienst, der den 63-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ins Krankenhaus brachte. Laut Polizei stellten die Ärzte dort Frakturen an mehreren Halswirbeln fest. Splitter hätten sein Rückenmark so schwer verletzt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit querschnittsgelähmt sei. Derzeit liege er im künstlichen Koma. Der Rettungsdienst berichtet zudem, dass der Mann nach Alkohol gerochen habe. Noch sei völlig unklar, ob der 63-Jährige gestürzt sei, verprügelt oder von einem Auto angefahren wurde. Deswegen sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter 089/ 2 91 00 melden können.