28. Februar 2018, 22:05 Uhr Haidhausen Legendäres Duo

Im Rahmen der fünften Münchner Frauenfilmtage findet am Samstag, 3. März, 18 und 21 Uhr, im KiM-Kino an der Einsteinstraße 42 ein Liesl-Karlstadt- Special statt. Um 18 Uhr läuft der Film "Liesl Karlstadt und Karl Valentin" von Jo Baier, und um 21 Uhr gibt es Kurzfilme mit dem legendären Duo zu sehen. Zum Filmgespräch kommen Sabine Rinberger und Gunna Wendt. Der Eintritt kostet jeweils sechs, ermäßigt vier Euro. Beide Filme anzusehen, kostet zehn Euro. Anmeldung ist nötig an gudrunaden@gmx.de.