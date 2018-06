6. Juni 2018, 20:14 Uhr Haidhausen Frau wehrt sich mit Erfolg gegen sexuellen Übergriff

Am Kabelsteg an der Isar ereignete sich der Übergriff, allerdings nachts.

Ein Unbekannter hat die 30-Jährige nachts an der Isar angegrapscht, sie konnte sich losreißen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 30 Jahre alte Unternehmensberaterin ist auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann angefallen und sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, ging die Frau Samstagnacht über den Kabelsteg in Haidhausen in die Parkanlage am Maximilianeum, als sie kurz nach Mitternacht bemerkte, dass sie verfolgt wird.

Der Unbekannte schloss zu ihr auf, sprach sie an, ob sie allein unterwegs sei und ob sie nicht mit ihm mitkommen wolle, berichtete das Opfer später der Polizei. Als die Frau klarmachte, dass sie keinesfalls mitkommen wolle, packte sie der Mann am Handgelenk, grapschte ihr an die Brust und sagte: "Stell dich nicht so an." Bevor noch Schlimmeres passieren konnte, gelang es der jungen Frau, sich loszureißen und wegzulaufen. Dann wählte sie den Notruf und rief die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Täter einleitete, den Mann aber nicht mehr finden konnte.

Jetzt hoffen die Ermittler auf die Hilfe von Zeugen. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, schlank, hellhäutig, kurze, schwarze, lockige Haare haben und auffallend schiefe Zähne. Er sprach hochdeutsch, trug eine Baseballcap und helle Jeans. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 089/ 2 91 00.