24. April 2018, 15:26 Uhr Hackerbrücke Rottweiler beißt Frau in der S-Bahn

Eine S-Bahn hält an der Hackerbrücke in München.

Ein Rottweiler hat eine junge Frau in den Unterarm gebissen.

In Zügen müssen Hunde eigentlich angeleint sein und einen Maulkorb tragen.

Ein Rottweiler hat am Montag eine 34-Jährige in der S 1 in den Unterarm gebissen. Das Opfer blutete laut Bundespolizei. Der Hund hatte laut Kreisverwaltungsreferat einen "Wesenstest" bestanden und war damit von der Maulkorbpflicht befreit. Die Deutsche Bahn schreibt jedoch für Zugfahrten vor: "Hunde, die zu groß für Transportboxen sind, müssen angeleint sein und einen Maulkorb tragen." Gegen 11.15 Uhr war die Echingerin an der Hackerbrücke in eine S -Bahn gestiegen. Sie setzte sich neben einen 47-Jährigen, der einen Rottweiler ohne Maulkorb dabei hatte. Als die Frau mit ihrer rechten Hand unabsichtlich eine leichte Bewegung in Richtung des Hundes machte, ohne ihn dabei zu berühren, biss der Rottweiler zu. Eine Streife leitete gegen den Halter ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.