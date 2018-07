10. Juli 2018, 18:50 Uhr Grundschule Deckenplatte fällt auf Grundschüler

Eine gelochte Gipskartonplatte löste sich am Freitag aus einer Deckenverkleidung in der Staatlichen Grundschule an der Ittlingerstraße - und fiel auf einen Schüler, der unverletzt blieb. Die Schulleitung veranlasste daraufhin umgehend eine provisorische Sicherung des Bereiches im Garderobenraum. Die Grundschule ist seit 1963 in Betrieb und wird regelmäßig im Bauunterhalt überprüft. Zur Klärung des Vorfalls hat das Baureferat bereits die notwendigen Schritte eingeleitet. Begleitet von einem externen Gutachter hat eine Fachfirma damit begonnen, die Decken der Schule zu untersuchen.