8. April 2018, 13:48 Uhr Großeinsatz Feuerwehr rettet zwei 19-Jährige aus Isar

Die Schüler hatten an der Corneliusbrücke den Frühlingstag genossen, als einer von ihnen plötzlich ins Wasser stürzte. Weil er wusste, dass sein Freund nicht schwimmen kann, sprang der andere hinterher.

Von Martin Bernstein

Dramatische Szenen haben sich am späten Samstagnachmittag an der Corneliusbrücke am Deutschen Museum abgespielt. Polizisten und Feuerwehrleute retteten zwei völlig erschöpfte junge Männer aus dem 9 Grad kalten Wasser der Isar. Die Brücke musste während des Großeinsatzes gesperrt werden.

Die beiden 19 Jahre alten Schüler hatten mit Freunden auf der Mittelinsel den strahlenden Frühlingstag genossen. Plötzlich kam einer der jungen Leute zu nahe an das befestigte Steinufer, rutschte ab und stürzte ins eiskalte Wasser. Lebensgefahr! Denn der Verunglückte kann nicht schwimmen - ein Freund, der das wusste, sprang sofort hinterher und rettete dem 19-Jährigen so wohl das Leben. Dem Nichtschwimmer gelang es, sich an seinen Freund zu klammern, beide bekamen schließlich einen Strauch zu fassen, der an einem Brückenpfeiler wächst.

Kurz nach 17 Uhr war es, als mehrere Passanten die beiden entdeckten und sofort realisierten, in welch verzweifelter Lage sich die jungen Männer befanden, die sich mit letzter Kraft festhielten, um nicht in den westlichen Isarkanal gespült zu werden. Mehrere Zeugen wählten den Notruf. Zwei Polizisten waren als erste an der Unglücksstelle und warfen den Verunglückten einen Rettungsring zu, der dort am Isarufer bereitgehalten wird, und ein Seil. Mit diesem gelang es den Beamten, die beiden Schüler ein paar Meter flussaufwärts zurück zur Mittelinsel zu bugsieren. Dort halfen Passanten, die Männer an Land zu ziehen.

Inzwischen war auch ein Großaufgebot der Münchner Feuerwehr an der mittlerweile gesperrten Corneliusbrücke eingetroffen. Mit Hilfe einer Steckleiter wurden die Geretteten auf die Brücke gebracht und konnten dort von einem Notarzt untersucht werden. Die beiden 19-Jährigen waren erschöpft, aber offenbar unversehrt. Nach kurzer Betreuung konnten sie nach Hause gehen. Gegen 17.45 Uhr wurde die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben.