24. April 2018, 18:43 Uhr Grafing Söders Maibaum für Brüssel fast geklaut

Beinahe wäre Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 2. Mai in der bayerischen Vertretung in Brüssel mit leeren Händen, also ohne Maibaum, dagestanden. Denn der Burschenverein aus Grafing bei München, woher auch der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber stammt, hatte das nach Belgien zu exportierende Brauchtum komplettieren wollen und den Maibaum gestohlen. Doch das Glück war nicht mit den Dieben. Wie Huber erleichtert am Dienstagvormittag vermelden konnte, wurden die Burschen beim Abtransport der 20 Meter langen Fichte aus dem Ebersberger Forst gerade noch gestellt. Der Baum habe keine Blessuren davon getragen und soll noch diese Woche nach Brüssel gebracht werden. Für den Burschenverein gibt's dennoch Bier und Brotzeit.