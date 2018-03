13. März 2018, 20:25 Uhr Gourmet Award München Vom Reis zum Preis

Spiegelei, Steinbutt, Spaß: Ein Abend, der die Gäste beschwingt

Von Philipp Crone

Es geht an so einem Abend ja nicht nur darum, das beste neue Lokal der Stadt zu küren, Miroslav Nemec' Kochkünste zu entdecken oder die derzeitigen Trends bei den Küchen-Utensilien. Wenn nun schon zum zweiten Mal von Kustermann und der Süddeutschen Zeitung der Gourmet Award verliehen wird, dann bekommen die gut 200 Gäste, die sich am Montagabend im Foyer des Gloria-Kinos einfinden, auch eine Ahnung, was einen Spitzenkoch und ein Spitzenlokal ausmacht. Gute Gerichte alleine sind es nicht.

Wobei natürlich ...