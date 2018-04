5. April 2018, 18:51 Uhr Glaube und Genuss Das Wasser des Lebens

Wie sich Pfarrer Wolfgang Rothe nach einem tiefen Fall wieder Anerkennung erarbeitet hat - in der Whisky-Branche. Auch jetzt ist er häufig bei Messen im Einsatz, als Sachverständiger und Buchautor

Von Philipp Crone

Wenn Wolfgang Rothe durch die Reihen geht, sehen ihm die Gäste hinterher. Das liegt zum einen an seiner Kleidung. Der 50 Jahre alte Pfarrer trägt das weiße Kollar am Hals, man erkennt den schmalen Mann mit den kurzen Haaren als Mann der Kirche, was bei der Spirituosenmesse in München Anfang Februar durchaus auffällt. Neben Rothe fallen da sonst nur Witzbolde auf, die im schottischen Kilt kommen. Aber der Kollar ist es nicht allein. Man kennt Rothe hier. In der Szene der Whisky-Händler, -Genießer, -Experten ist er eine Autorität, hat sich einen Ruf erworben, seit er im Jahr 2008 begann, sich mit dem Getränk zu beschäftigen. Rothe, der Vikar aus Perlach, veröffentlicht Bücher, Texte in Fachmagazinen, ist Gesprächspartner in Fernsehsendungen. Er hat erkannt: Spricht ein Geistlicher über Schnaps, hören die Menschen zu. "Man kann sich Jesus schon mal beschwipst vorstellen", sagt er zum Beispiel.

Permanent sei Jesus auf Festen eingeladen gewesen, da habe er sicher nicht nur dagesessen und nichts mitgetrunken. Rothe referiert über das Wasser des Lebens, wie man den ursprünglich Gälischen Begriff Whisky übersetzen kann, und über die Parallelen zwischen diesem goldschimmernden Getränk und dem Glauben. Es scheint zu sein, als ob sich dieser zierliche Mann all das langsam wieder erarbeitet hätte, was er schon einmal verloren hatte.

Das Thema Whisky und Kirche, Rothe und Single Malt, das hat seinen Ursprung im Jahr 2004, als der bis dahin steil in der Kirchenhierarchie aufsteigende junge Mann im Alter von 36 Jahren vor den Trümmern seiner Karriere stand. Rothe war ein angesehener Kirchenrechtler, hatte veröffentlicht und sein Weg hätte ihn wohl bald nach Rom geführt, auf der mutmaßlich letzten Station davor war er Vize-Regens des Priesterseminars St. Pölten in Österreich und Sekretär des damaligen Bischofs Kurt Krenn. Als die Kriminalpolizei damals auf einer Computer-Festplatte des Seminars Tausende Pornobilder sicherstellte, darunter auch kinderpornografische Dateien, war klar, dass Rothe und Rom getrennte Wege gehen würden. Es wurden Fotos gefunden, die Rothe in intimen Posen mit Nachwuchspriestern zeigten. Er kämpfte damals gegen diesen Skandal und seine eigene Beteiligung an. Die Bilder seien gefälscht worden, sagte er, und gab ein Gutachten in Auftrag, um das zu belegen. Ein Seminarist wurde später verurteilt, sagt Rothe heute. Anklage gegen Rothe wurde nie erhoben, doch seine Karriere war erst einmal vorbei.

"Das war eine schlimme Zeit damals", sagt Rothe. Er sitzt im Kennedys, dem Irish Pub am Sendlinger Tor, im Untergeschoss in einem Nebenraum in einer Nebenecke. "Schlimmer geht es nicht." Er hat lange gekämpft, um sich und seinen Ruf. Er sagt, er sei da in etwas hineingeraten. Er sei ja gerade einmal ein halbes Jahr dortgewesen, als der Skandal ans Licht kam. Vielleicht ist er dort hineingeraten, vielleicht aber auch nicht. Es gab genug Kirchenvertreter, die bei Skandalen bis zuletzt auf alles schworen, was ihnen heilig war, dass sie unbeteiligt sind. Und dann wurden sie doch überführt. Klar ist nur eines in diesem Fall von Rothe und St. Pölten: Ohne diese Sache von vor 14 Jahren gäbe es heute keinen Whisky-Pfarrer. Denn so wird Rothe genannt.

2008 bekam er als Vikar in München eine zweite Chance, hier ist er bis heute. Er begann, sich mit dem Whisky zu beschäftigen. Und da gibt es durchaus Parallelen, zwischen der Kirche und dem Schnaps.

Rothe erzählt nicht, er plaudert nicht, er referiert. Er ist ein Mann der Wissenschaft, ein Mann des Wortes, und ein Mann, der sagt, dass er die Bühne schätzt. Ob die nun die Kanzel bei einer Predigt ist oder der Vortrag bei einem Whiskyseminar. Rothe fängt, wenn er das Geheimnis und die Faszination von Whisky erklärt, ganz von vorne an. Denn eines ist ohnehin klar: Kirche und Alkohol, das hat beides eine lange Tradition, auch eine gemeinsame. "Die älteste urkundliche Erwähnung von Whisky geht auf einen Mönch zurück", sagt Rothe.

Er spricht mit einer feinen Melodie in der Stimme. John Cor habe im Jahr 1494 auf einem Markt 500 Kilogramm Malz gekauft, "und zwar ad faciendam aqua vitae, um Wasser des Lebens zu machen, also das, was heute Whisky heißt". Damals schon hätten die Mönche gewusst, dass medizinische Tinkturen besser auf der Basis von Alkohol funktionieren als auf der Basis von Wasser. So sei schließlich der Whisky auch auf die Insel gekommen.

Gut 500 Jahre später ist Whisky, vor allem der schottische Single Malt, ein Mode-Getränk. Es gibt in Deutschland Magazine, jedes Wochenende irgendwo eine Messe, und mittendrin Rothe, der Vikar aus Perlach. Wie sieht das dann die Diözese, wenn einer ihrer Leute Whisky mit Glaube verbindet? Bernhard Kellner, Pressesprecher des Bistums, sagt nicht: Das ist doch eine gute Idee, das unterstützt die Diözese. Er sagt: "Nun, die katholische Kirche ist eine weltweite Institution - unter ihrem Dach ist für so manches Platz, was es auf dieser Welt gibt." Ein Satz mit langem Abgang.

Rothe bemüht den Whisky gerne als Gleichnis, und nimmt sich selbst als Beispiel. "Selbst in der schlimmen Zeit damals habe ich etwas gelernt." Für Rothe ist es mit dem Whisky wie mit dem Leben: Es geht immer auf ein Ziel zu, beim Whisky sei das die Reife, um getrunken zu werden, beim Menschen aus Sicht der Kirche die Begegnung mit Gott. Genuss und Glaube habe beides mit Konzentration zu tun. "Es ist ein Ritual. Viele Menschen kommen ja auch in die Kirche, nicht etwa, weil sie einen verbalen Impuls bräuchten, sondern weil sie ein vertrautes Ritual erleben wollen. Zu sich selbst kommen, ruhig werden, sich geborgen fühlen, das kann man auch beim Whisky erleben." Der Mensch sei, wenn er sich mit einem Zentiliter des Destillats beschäftige, rieche und verkoste, ganz bei sich, im Moment. "Und das ist heutzutage ein Luxus, sich für etwas Zeit zu nehmen." Und es rufe Emotionen hervor, "genau das, was die Kirche auch schaffen muss". Rothe ist kritisch, der Kirche gegenüber, nicht dem Whisky. Die Kirche werde heute oft mit Druck verbunden, mit Geboten, Vorschriften und Opfern. Seine Beschäftigung mit Whisky ist auch der Versuch, den Menschen dort zu begegnen, wo sie gerne sind. Etwa diejenigen, die sich mit der Spirituose beschäftigen.

In jedem Leben gebe es Phasen, die einem wie verlorene Zeit vorkommen, Beziehungskrisen, vergebliche Karrierehoffnungen oder Krankheiten. "Wenn man drinsteckt, denkt man: nutzlose Zeit. Beim Whisky ist es so: Er wird jahrelang weggesperrt, und es passiert scheinbar nichts. Irrtum, er reift." Während scheinbar nichts passiere, passiere Wesentliches. "Meistens merkt man das im Leben aber erst hinterher, dass man durch schwierige Situationen innerlich gereift ist."

Und noch etwas sei sehr wichtig beim Whisky, dessen Alter. Zwischen zehn und 20 Jahre lang liege der in den Fässern. "Ich sage bei meinen Seminaren immer: Der Whisky ist zwölf Jahre alt, denkt daran zurück, wie es bei euch vor zwölf Jahren war. Das macht einem bewusst, wie man sich entwickelt hat und was in einem gereift ist." Das sei wichtig, "weil wir heute doch so oft immer nur vorausschauen auf Dinge, die man noch nicht erreicht hat. Und vergisst Dinge, die man schon erreicht hat. Das ist oft eine ganze Menge". Rothe schreibt, er hat gerade sein zweites Whisky-Buch veröffentlicht, und spricht. Auch darüber, was einen im Paradies erwartet. Whisky? "Ich sage es mal so: Wenn das Paradies ein Ort des vollkommenen Genusses ist, ist jeder Genuss, den wir hier im Leben erleben, nur ein Vorgeschmack auf das, was uns dort erwartet."

Glaube und Genuss. Rothe weiß viel über Whisky und über die Kirche. Und er weiß sicher auch, dass seine Vergangenheit mit dem Skandal von St. Pölten umso mehr in Vergessenheit gerät, je schillernder die Gegenwart ist. Und ob er sich nun in den Kirchen von Rom profiliert oder als Scotch-Experte auf Veranstaltungen - auch eine Whisky-Messe ist eine Messe.