29. Mai 2018, 19:10 Uhr Giesing Brandstiftung in Giesing

Das Zusammenwohnen endete in einem Riesenkrach und einem Rauswurf. Doch das war erst der Auftakt: Eine schwere Brandstiftung und ein Erpressungsversuch folgten. Am Montag haben Beamte der Polizeiinspektion Giesing und des Kommissariats 21 einen jungen Mann festgenommen. Der 19-Jährige hatte in der Wohnung eines 52-Jährigen am Freitag ein Feuer gelegt, das allerdings schnell gelöscht werden konnte, und am Montag einen Brief vor der Wohnung deponiert, in dem er eine dreistellige Geldsumme forderte - andernfalls würde es erneut brennen. Der selbst wohnsitzlose junge Mann hatte seit Ende 2017 mit dem 52-Jährigen zusammengelebt. Zuletzt hatte es immer wieder Streit gegeben.