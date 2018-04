16. April 2018, 18:57 Uhr Gewalttägige Gäste Mann in eigener Wohnung überfallen

Fünf Männer haben am Freitagabend einen Mann in dessen Wohnung an der Tulbeckstraße im Westend überfallen und beraubt. Der 58-Jährige hatte drei der Männer gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof kennengelernt und zu sich eingeladen. Nach einiger Zeit gab einer der Gäste vor, dass ihm schlecht sei und ging zur Wohnungstür. Kurz darauf klingelte es. Als der 58-Jährige öffnete, sei der Gast zusammen mit zwei Vermummten vor der Tür gestanden. Die drei schlugen auf den Wohnungsinhaber ein. Als dieser um Hilfe rief, seien die fünf Männer mit dem Mobiltelefon ihres Opfers geflüchtet. Der 58-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zwei der jungen Männer hatten dunkle Haare, einer war blond. Hinweise ans Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0.