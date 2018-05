3. Mai 2018, 18:32 Uhr Germering Mit dem Beil erschlagen

63-Jähriger stellt sich bei Polizei - offenbar tötete er seine Nachbarin

Von Ekaterina Kel, Germering

Ein 63-jähriger Mann aus Germering soll seine Nachbarin getötet und sich anschließend der Polizei gestellt haben. Wie die Kripo berichtete, ging dort am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Anruf ein; der Mann gab an, soeben eine 77 Jahre alte Frau, die in der Wohnung unter ihm wohnte, erschlagen zu haben. Als die Polizisten wenig später zum Tatort kamen, wartete der mutmaßliche Täter vor dem Mehrfamilienhaus und ließ sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord widerstandslos mitnehmen. Die Tatwaffe, ein Beil, wurde an Ort und Stelle sichergestellt.

Der Haftrichter hat am Donnerstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft München II auf Unterbringungsbefehl stattgegeben. Der Mann wurde in eine geschlossene Einrichtung für psychisch Kranke nach Haar gebracht. Der Leichnam der Nachbarin wies laut Polizei zahlreiche Verletzungen auf, die auf stumpfe und spitze Gewalteinwirkung hindeuteten. Nach einer ersten Vernehmung des Täters konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck keine belastbare Aussage über ein Motiv treffen. Allerdings beschreibt sie den Mann als "psychisch auffällig" und "verwirrt".

Das kann auch eine Frau bestätigen, die in der Wohnung direkt unterhalb der getöteten 77-Jährigen wohnt. Er sei "psychisch krank" gewesen, berichtet sie über ihren Nachbarn. Vor ein paar Jahren habe er einen Schlaganfall erlitten, seitdem sei er "ein bisschen strange" gewesen. Der mutmaßliche Täter habe als Gärtner gearbeitet. In letzter Zeit habe er aber kaum Aufträge gehabt und sei in einer schwierigen finanziellen Situation gewesen. Außerdem habe ihm der Vermieter des Hauses die Wohnung gekündigt. Schon am Abend vor der Tat sei der 63-Jährige ihr mit einer Axt in der Hand im Garten aufgefallen. Auch die übrigen Bewohner des Hauses seien fassungslos, sagt die Nachbarin. Es sei "eine absolut brutale Tat", konstatiert auch der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.