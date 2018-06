12. Juni 2018, 18:58 Uhr Gericht Gemälde kaputt, Geld weg

Kunstmäzen bekommt von Galerie keinen Ersatz für wertloses Bild

Der ehemalige BASF-Vorstand und Kunstmäzen Max Dietrich Kley ist in einem Prozess gegen eine Münchner Galerie gescheitert: Das Landgericht wies eine Klage Kleys ab, mit der dieser die Rückzahlung von 66 000 Euro aus einem Bilderkauf begehrte. Kley - beziehungsweise die nach seiner Frau benannte Kunststiftung - hatte 2006 das Gemälde "Stilleben mit Römer auf Vermeille-Stand mit Trauben, Pflaumen, Pfirsichen, einer Zitrone und Walnuss" des Niederländers Niederländer Cornelis Mahu aus dem 17. Jahrhundert für 78 000 Euro gekauft. Vor zwei Jahren sollte es als Dauerleihgabe im Kurpfälzischen Museum Heidelberg ausgestellt werden. Wie in solchen Fällen üblich, wurde zuvor ein kunsthistorisches Gutachten angefertigt - und der Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass das Bild bei einer Sanierung im 19. Jahrhundert nach heutigen Maßstäben praktisch zerstört wurde. Seinen Wert schätzte der Experte auf höchstens 10 000 bis 12 000 Euro. Die Differenz zum Kaufpreis wollte Kley nun zurück - vergeblich, sagt das Gericht. Der Galerie sei arglistige Täuschung nicht vorzuwerfen, und damit greife der Umstand, der juristische Streitereien am schnellsten beendet: Die Angelegenheit sei verjährt. Denn zwischen dem Kauf 2006 und der "Reklamation" 2017 waren mehr als zehn Jahre verstrichen. (AZ.: 12 O 17158/17)