4. Juni 2018, 18:54 Uhr Genuss Selbermachen schmeckt am besten

Von Rebstock und Weide bis ins Wirtshaus: Der Unternehmer Hans Kilger und seine neue Form der Konzeptgastronomie

Von Franz Kotteder

Der Viktualienmarkt ist ja an und für sich schon nicht die schlechteste Adresse, wenn es um Delikatessen geht. Und jetzt gibt's eben noch eine weitere in unmittelbarer Nähe, die sich ausgefallenen Spezialitäten widmet. "Genussladen" nennt sich das kleine Geschäft an der Utzschneiderstraße 12. Hier gibt es zum Beispiel Schinken vom Mangalitza-Schwein, importiert vom österreichischen Weingut Krispel. Es handelt sich da um eines der nicht sehr häufigen Güter außerhalb Ungarns, die diese besondere Wollschweinrasse züchten und verarbeiten. Der Genussladen hat aber auch Bisonschinken im Angebot. Oder Käse, der in Bergbaustollen gereift ist, Brombeeressig und Olivenöle, man kann hier an zwei Tischen auch Kaffee trinken oder mittags mal einen Teller Pasta essen.

Kleine Delikatessengeschäfte wie den Genussladen gibt es öfters in der Stadt. Das an der Utzschneiderstraße ist aber "nur der Anfang", wie Hans Kilger sagt. Der 55-Jährige sieht den Genussladen als erstes, zartes Pflänzchen, das sich noch kräftig auswachsen soll. Mit 20 Jahren kam der gebürtige Niederbayer Kilger aus dem kleinen Ort Ruhmannsfelden bei Regen nach München, wurde Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und baute sein Unternehmen Bayern Treuhand auf, das heute 60 Mitarbeiter beschäftigt und den Unternehmen, die zu ihm kommen, eine Rundumbetreuung in allen wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen bietet. Damit hat sich Kilger offenbar ein stattliches Vermögen aufgebaut, das er nun wieder investiert: "Ich habe noch viele Ideen im Kopf." Viele davon haben offenbar mit Essen und Trinken zu tun.

Hans Kilger ist eigentlich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, aber jetzt hat ihn die Lust gepackt, Gastro-Unternehmer zu werden. (Foto: Steve Haider)

Bei einem Mann, der in der Woche so seine 80 bis 90 Stunden arbeitet, wie er sagt, kann es schon mal passieren, dass Arbeit und Hobbys ineinander übergehen. Zum Beispiel ist Kilger passionierter Jäger. Und bei einem Jagdurlaub vor neun Jahren im rumänischen Siebenbürgen erfuhr er, dass das riesige Wald- und Wiesengebiet, in dem er sich befand, für erstaunlich geringes Geld zu pachten war, auf 50 Jahre. Das gefiel dem Geschäftsmann in ihm. Er griff zu und wurde zum Großgrundbesitzer am Fuße der Karpaten. Stolze 500 Hektar umfasst sein Gut, in dem er Bisons, Wasserbüffel und Damwild züchten lässt und nebenbei "zum größten Arbeitgeber der Region" wurde, wie er betont. Mittlerweile ist der Tierbestand so groß, dass man an die Fleischverwertung denken kann. "Das sind weit über 1000 Großvieheinheiten", sagt Kilger, "damit ist man durch eigene Nachzucht autark, ohne die Herde zu dezimieren." Die Tiere werden am Ort selbst geschlachtet, um die beste Fleischqualität zu erhalten: "Die bekommt man nicht, wenn man die Tiere Hunderte von Kilometern zum Schlachthof transportiert."

Auch die zweite Passion Kilgers geht letztlich auf einen Zufall zurück. Ein Sommerurlaub in Südfrankreich und die dort sehr verbreiteten Roséweine regten ihn an, sich näher mit dem Thema Weinbau zu beschäftigen. Und wie das halt so ist, wenn man die nötigen Mittel hat: Vor gut zwei Jahren wurde ihm in Feisternitz in der Weststeiermark ein alter, verlassener Berghof mit angeschlossenem kleinem Weinberg angeboten. Wieder griff er zu. Und als er dann den Winzer Christian Reiterer kennen und dessen Weine lieben lernte, war klar: Jetzt wird er auch noch Winzer.

Sein neuer "Genussladen" wird von dem Koch Markus Tuth geleitet. (Foto: Robert Haas)

Heute ist Kilger zusammen mit Reiterer und einem weiteren Partner aus dem Burgenland einer der größeren Weinproduzenten Österreichs. Seine kulinarischen Unternehmungen laufen unter dem Markennamen "Domaines Kilger", auch der Delikatessenhandel - und eine Reihe von Gaststätten, hauptsächlich in Österreich. "Von der Ackerscholle auf den Tisch", nennt Kilger seine "neue Form der Konzeptgastronomie". Sein erstes Münchner Lokal wird das traditionsreiche Weinhäusl am Wiener Platz, eine der ältesten Weinschänken der Stadt. Das hat er gekauft und lässt es gerade aufwendig renovieren, um alle Auflagen des Denkmalschutzes zu erfüllen. Im Sommer soll Eröffnung sein, dann ist die Verwertungskette eigentlich komplett - und trotzdem nur ein erster Schritt, wenn man Kilger glauben darf. Der Mann hat halt noch was vor.