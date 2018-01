9. Januar 2018, 18:58 Uhr Gegen Diskriminierung Realschule ausgezeichnet









Die Initiative ist von einer Gruppe engagierter Schülerinnen gekommen: Die Mädchen traten an, um gegen jede Art von Diskriminierung an ihrer Schule vorzugehen. Sie wollten für ein friedliches Miteinander werben. Und sie entwickelten ein Konzept für das laufende Schuljahr, um Diskriminierung im Alltag und Ungleichbehandlung von Frauen in der Schule und außerhalb mit ihren Mitschülerinnen zu diskutieren und vorzubeugen. Dieser Einsatz gegen Rassismus und Ausgrenzung wird nun belohnt: Die städtische Salvator-Realschule für Mädchen wird "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". Das 1995 gegründete Projekt bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule mitzugestalten. Um den bundesweiten Titel tragen zu dürfen, mussten mindestens 70 Prozent der Schülerinnen und Lehrkräfte per Unterschrift versichern, sich gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig bei Projekttagen mitzumachen. Diese Selbstverpflichtung sind bisher 16 städtische sowie viele weitere staatliche Schulen in München eingegangen.