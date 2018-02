13. Februar 2018, 18:55 Uhr Gegen den Überfluss Bewusst weniger

Matthias Firmke konzentriert sich aufs Wesentliche

Matthias Firmke, Priesterseminarist, 24: "Dieses Jahr werd ich nicht so streng beim Essen fasten. Ich zügle mich zum Beispiel bei der Nachspeise oder lasse sie ganz weg. Ich versuche eher, auf das zu verzichten, was ich sonst immer sehr gebrauche. Wenn ich sonst immer viel Musik höre, versuche ich jetzt bewusst, wenn ich unterwegs bin, weniger zu hören oder gar nichts. Was ich sonst sehr intensiv nutze, reduziere ich, damit das Wesentliche wieder in den Blick kommt. Die meisten im Priesterseminar versuchen mehr zu beten oder frömmer zu sein. Aber das macht nur einen Teil aus. Ganz zentral geht es um das Weniger oder den Verzicht, um so die Augen frei zu haben für Gott und die Intensivierung des Gebets. Was genau die anderen so fasten, weiß ich nicht. Fasten ist irgendwie etwas sehr Privates, da redet man nicht so viel darüber. Vielleicht weil man sich nicht angreifbar machen möchte. So kann der andere nicht sagen 'Was, nur so wenig?' oder 'Du bist verrückt, dass du so was machst'. Das Fasten geht schon sehr ins Intime. Auch Jesus sagt, dass man es sich nicht raushängen lassen soll. "Die anderen sollen nicht sehen, dass du fastest", heißt es beim Evangelisten Matthäus. Im Priesterseminar wird das Fasten, so glaube ich, schon erwartet, aber das prüft keiner nach. Es gibt die Einladung dazu, ein Angebot zur Einstimmung, aber erwarten kann es niemand. Wie wir fasten, entscheidet jeder von uns selbst entsprechend seines Glaubens und seiner Spiritualität. Ich finde es wichtig, dass man andere nicht unterschwellig aburteilt, die nicht fasten. Gerade bin ich zwei Wochen in München und lasse mir den Schweinebraten schmecken, bevor ich wieder nach Tel Aviv fliege. Die Juden dort kennen so ein Fasten wie bei uns übrigens gar nicht. Fasten gibt es zwar auch, aber nur ganz streng an einem Tag."