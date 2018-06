6. Juni 2018, 18:56 Uhr Gasteig-Sanierung Aufstachelung zur Fehlinvestition

Millionen wären besser für neuen Wohnraum angelegt

"Der Wow-Effekt" vom 2./3. Juni:

Man kann natürlich von architektonischen Happenings, wie sie am Beispiel des Münchner Gasteig-Kulturzentrums gezeigt werden, fasziniert sein, die berechtigten Zweifel an der Sinnfälligkeit ihrer Realisierung sind gottlob schon genannt. Der große Konzertsaal des Gasteig ist vom Optischen her gesehen einer der schönsten in Europa. Dass die Akustik so miserabel sei, ist eher eine gruppendynamisch aufgestachelte Provokation. Weder das Publikum noch die besten Dirigenten, Orchester und Solisten der Welt lassen sich von dieser Miesmacherei abschrecken. Hat sich in den letzten 30 Jahren auf den "unsicheren Aufgängen" schon jemand das Bein gebrochen, ist jemand herabgestürzt? Hier wird offenbar bürokratischer Zweckalarmismus geblasen. Und wenn verrostende "Kessel und Notstromaggregate" nicht ausgetauscht wurden und "280 technische Anlagen" so verrottet sind, dass ihre Sanierung jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen soll, ist das ein Fall für den Staatsanwalt, wegen Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht. So begrüßenswert der Bau des neuen Konzertsaals am Ostbahnhof ist, auch als Leuchtturmprojekt zur Entwicklung des dortigen Stadtviertels, so albern ist unnötiges Herumbosseln am Gasteig, man müsste ja befürchten, dass es jemand noch einfiele auch die anderen "Perlen des Isarhochufers, Friedensengel und Maximilianeum" einer architektonischen Neugestaltung zu unterziehen. Das Nötigste wäre übrigens in die Hände von kompetenten Ingenieurbüros zu legen, nicht etwa in die von Beamten und Künstlern. Hier ist eine, wenn auch in diesem Zusammenhang populismusverdächtige Aussage angebracht: Münchner Bürgermeister sollten sich vor allem dafür engagieren, dass es für die vielen jungen Familien, die in der Realwirtschaft der Stadt für die Steuereinnahmen sorgen, erschwinglichen Wohnraum gibt. Erich Drosen, Oberschleißheim